客貨車黏有密集黑色物　網民齊估：藤壺？　帖文引車主現身解答！

這究竟是什麼？台灣有媽媽於網上發文分享，駕車載女兒上學時，女兒突然留意到旁邊客貨車上黏了一堆黑色的奇怪東西，密密麻麻堆在一起，好奇是何物。不少有密集恐懼症的網民大呼可怕，「看得我頭皮發麻，密集恐懼症發作」、「密集恐懼症覺得害怕」，網民紛紛猜測像是長在海邊岩石或碼頭上的甲殼類動物藤壺。最後帖文竟引出車主現身解答黑色物體的「真身」。



台灣有媽媽於網上發文分享，駕車載女兒上學時，女兒突然留意到旁邊客貨車上黏了一堆黑色的奇怪東西。（Threads@faye_studio）

該媽媽於Threads發文分享，駕車載女兒上學停紅燈的時候，女兒突然問「媽媽你看！旁邊車子長了奇怪的東西！」，但她也不知道是什麼，只好詢問網民。照片所見，客貨車車尾上黏了一堆密密麻麻的黑色物體，有高有矮、有大有小。

客貨車黏密集黑色物 網民：看得頭皮發麻

有網民留言笑說，「黑頭粉刺」、「這個人會不會挖鼻屎黏在牆壁上」，也有網民認真猜測「會不會車子凹了，想土法煉鋼自己板金不成結果變這樣」、「看起來有點像試圖用熱熔膠鈑金但失敗」。

照片所見，客貨車車尾上黏了一堆密密麻麻的黑色物體，有高有矮、有大有小。（Threads@faye_studio）

網民齊估：藤壺？玻璃膠？

不少網民認為是藤壺，「我不知道車子也會長藤壺耶」、「好像藤壺，有點可怕」、「這是藤壺，需要請專人把他鏟下來，烤一烤很好吃」、「這車平常泡海裏嗎？」。

有內行網民就估計是乾掉的玻璃膠，「感覺很像硬在矽利康（玻璃膠）頭裏面的殘膠，然後被退出來黏在車上」、「這斷的膠乾掉，拔掉就會跟車子上面的一樣，這車的人不是防水師傅，就是玻璃的師傅，應該是上工前順手拔掉沒亂丟地上，直接黏車上」。

有內行網民就估計是乾掉的玻璃膠，「這斷的膠乾掉，拔掉就會跟車子上面的一樣，這車的人不是防水師傅，就是玻璃的師傅，應該是上工前順手拔掉沒亂丟地上，直接黏車上」。（Threads@sheng_wen1989）

車主現身證實是玻璃膠

其後帖文竟引出車主現身解答，證實就是乾掉的玻璃膠，而他是木地板公司的老闆，甚至連員工也跳出來說「是細粒康（玻璃膠）沒錯，這是我老闆的車哈哈哈哈，一直想找個機會處理掉它，但這幾段亂黏的細粒康對我跟老闆來說有些回憶，不好意思造成各網友的不適」。

