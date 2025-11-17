港鐵大叔唱《你瞞我瞞》！滄桑走音腔惹憐憫　拍片者：似好多歷練

這位大叔到底經歷過什麼？網上流傳1段影片，見到港鐵車廂內有1名大叔激情演唱歌手陳柏宇的經典金曲《你瞞我瞞》，惟大叔頻頻走音，滄桑苦情的嗓音引來拍片乘客暗想「大叔應該經過好多歷練」。



有網民神回1句「不是他走調了，而是她走掉了」，旋即引來逾千個讚好，有人形容大叔似惹人憐憫，表示「毫無技巧，全是感情」，有人則指「陳柏宇應該開心，唱個個不是年輕人，即是話打入銀髮圈了」。



網上流傳1段影片，港鐵車廂內有1名大叔激情演唱歌手陳柏宇的經典金曲《你瞞我瞞》。（Threads@waiwaigorgor10）

拍片的港鐵乘客於Threads發文表示，「大叔應該經過好多歷練，先至唱得出呢個版本嘅《你瞞我瞞》」。影片見到，穿紅色上衣的大叔坐在座椅上，正專注看手機屏幕，大叔戴上了藍芽耳機，於車廂內盡情高歌，大唱陳柏宇的《你瞞我瞞》，坐在其左右兩旁的乘客未有理會他。

港鐵大叔唱走音版《你瞞我瞞》 唱出歌中心酸

「無言的親親親，侵襲我心，仍寧願親口講你累得很……」大叔唱了一整段副歌，音準有待改善，卻似唱出歌中的心酸，成功引起了拍片者及網民的關注。

大叔頻頻走音，滄桑苦情的嗓音引來拍片乘客暗想「大叔應該經過好多歷練」。（Threads@waiwaigorgor10）

網民神回：不是他走調了，而是她走掉了

有網民看片後神回1句「不是他走調了，而是她走掉了」，惹來逾千個讚，對大叔有了無限憐憫，「唱者傷心，聽者流淚」、「大叔都有忘記唔到嘅阿姨」、「聽得出經歷過無盡嘅滄桑」、「要感情有感情，要技巧有感情」。有人則留意到大叔的衣著，「佢仲着緊2008歐洲國家盃（球衣）就知道係重情義」、「大叔唔係好夠氣喎」、「一開始真係幾好聽，但係中段之後好搞笑，可唔可以叫大叔出道」。

有網民表示，「陳柏宇冇講錯，佢其實可以好紅，佢啲歌已滲入不同年齡層」、「搞唔掂，好想tag陳柏宇入嚟聽」、「其實大叔當年第一次聽《你暪我暪》嗰陣時，仲係濃密嘅長髮」、「我喺佐敦地鐵站都見過佢！佢都係激情演唱緊《你暪我暪》」、「佢從來冇放棄過做歌手嘅夢想」。

亦有網民關注聲量及滋擾問題，「真係（超強）表演慾，唱成咁睇住俾人告佢噪音滋擾」、「得你一個欣賞到，其他人都睇緊自己個電話」。