熱血校長令「雞校」成績升至全縣第4　帶同學用鋤頭把農地變球場

「謙哥，謙哥接球！」「後衛，快快快，射門！」在貴州黔西南州普安縣羅漢鎮羅漢中學，吶喊聲響徹校園。校長歐陽謙正跟學生們一起踢足球。歐陽謙在這所學校已經任教十餘年，體育老師出身的他，每天都拉着學生鍛鍊身體，在學校設立了羽毛球、跳繩、足球、籃球等16個體育社團。



體育活動，讓這裏的孩子收穫強健的體魄，更鍛鍊了團隊精神和堅毅的品格。過去幾年，羅漢中學的中考成績從全縣第11名躍升至第4名。今年，更有一名女生以優異成績考入全國頂尖的寧波鎮海中學——她的體育，也是滿分。

一起走進歐陽謙與羅漢中學的故事：

羅漢鎮距離普安縣城只有40公里，卻要在蜿蜒的盤山公路上開上1小時才能到。羅漢中學建在一個山坡上，學生進校門、去教學樓、去宿舍，都要經過或長或短、或陡或緩的坡。學校的學生大多是留守兒童，跟着家中長輩生活，這給學校的管理帶來了不小的難度。那時，羅漢中學的整體學生成績在全縣處於中下水平，很多學生厭學情緒突出。

2012年，歐陽謙來到羅漢中學任教，2014年成為建校首位體育老師班主任。他講述，當時全校僅兩名專業體育老師，導致體育課長期開不足。沒場地、缺空間、沒資源，是不少鄉村學校減少體育活動的原因。

2020年9月，歐陽謙成為了羅漢中學的校長，他和這所學校結緣已20多年：「我就是從羅漢中學畢業的，所以我看到這些學生都覺得很親切。」

歐陽謙讀書時成績不好，一直很自卑，直到一次拔河比賽拿到全鎮第一名，才第一次被認可，也慢慢意識到自己的價值。他發現，這個年紀的孩子總想證明自己「能做到」，運動賽場恰好能滿足這份追求。為了增加學生的活動量，同時營造「以體樹人」的體育氛圍，歐陽謙帶着同學們用鋤頭、畚箕等農具，花了一個多月時間，硬是從一片坑坑窪窪的粟米地，「摳」出了一塊足球場。

同學們在粟米地足球場踢球（CCTV中央電視台）

同時學校還設立了羽毛球、足球、籃球等16個體育社團，讓每個同學都能找到自己喜歡的運動。在羅漢中學，大課間學生們都要走出教室。所有學生都可以挑選喜愛的體育項目，跳繩、打籃球、羽毛球等。

同學們很喜愛這塊「土味十足」的球場。下雨天積水，他們乾脆在泥地裏打滾踢球，「鑽進粟米稈裏撿球」成了日常，「滿身泥巴回教室」也成了驕傲。2022年，羅漢中學足球隊出征縣賽，一舉拿下男女足雙料冠軍。

在歐陽謙看來，「以體樹人」的關鍵不在於體育場地有多好，而是讓孩子們愛上體育。於是，在樹上掛一根繩子，同學們就能練攀爬；平整的空地上，放個桌子就是乒乓球枱；只要拿上羽毛球拍，隨便哪裏都是羽毛球場。

歐陽謙說：

有條件上，沒有條件創造條件也要上，這不是口號而是一種精神，一種態度。

輕鬆的教學氛圍、嚴格的管理方式，歐陽謙特殊的教育模式也讓同學們對他「又愛又恨」。大家給他取了不少外號：「老校」「謙哥」……歐陽謙對這些全盤接受，他說：

學生不把我當老師，我很欣慰。師生關係就該這樣相處。

如今，歐陽謙對學校管理早已駕輕就熟，但在他剛上任校長時，曾面臨嚴峻挑戰。

有老師認為他「不務正業」，一些家長覺得搞體育耽誤學習。羅漢中學的一位老師回憶，當時不少家長打電話來質疑學校的教育方式，他們認為練體育沒用：「甚至覺得就是因為體育老師當校長，所以才大搞體育。」

面對各方質疑、生源流失，歐陽謙一直堅持自己的信念：「體育不是奢侈品，而是每個學生的必需品！」學校不僅舉辦每年一屆的運動會、藝術節，還組織各年級的足球賽、籃球賽等體育比賽。歐陽謙用各種方式告訴孩子：「你很重要，你的努力、你的優秀值得被看見。」

校園裏牆上的宣傳語（CCTV中央電視台）

慢慢地，學校成績稍差的學生，在運動中得到老師和同學的認可；有過厭學情緒的學生，在球場上找到樂趣後變得精神煥發，立下「好好學，上高中繼續踢球」的目標。此外，歐陽謙還每年堅持組織春遊、秋遊，並邀請家長一起參與徒步五六公里。看到孩子在體能上的明顯變化，家長漸漸從質疑變成了認可。

過去幾年，羅漢中學中考成績從全縣第11名躍升至第4名。今年，更有一名女生以優異成績考入全國頂尖的寧波鎮海中學——她的體育，也是滿分。

成績的顯著進步，讓家長們成為體育教育的擁躉。以前的羅漢中學是家長們心中的「保底學校」，如今有更多家長願意把孩子送到羅漢中學。原先去縣裏、去市裏上學的孩子，也陸續轉學回來了。歐陽謙說：「去年學校招了100多名學生，今年有200多名。」更重要的是，家長們的教育觀念也發生了轉變，歐陽謙的理念深入人心：

孩子不是必須成長為完美的孩子，而是要讓他們走出自己的路。

歐陽謙說：

桃花開在春天，梅花開在冬天。每個孩子都有自己的花期。我們用體育等各種方式，把孩子們留在學校，等待他們開花。

在羅漢中學，沒有「差生」，只有「還沒開花的孩子」。

