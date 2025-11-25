投訴樓上住戶頭髮碎飄入屋 大廈通告瘋傳 網民笑：屋企開髮廊？
撰文：喬納森
從大廈通告看人生百態。有港女在網上發相，展示一張大廈通告，內容指有住中層的住客，投訴樓上的住戶有大量頭髮碎，從窗戶飄入屋內，影響衛生。管理處建議住客如在屋內剪髮，須關上窗戶及清理乾淨。帖文笑爆不少網民：「係屋企開髮廊？」、「驗DNA就知邊個」。
住客投訴樓上住戶大量頭髮碎吹入屋
有港女在Threads上發相，「有時大廈公告都幾搞笑」，指大廈有住客投訴，樓上住戶有大量頭髮碎吹入其屋內，惹起衛生問題。不少網民看到帖文紛紛留言，「係屋企開髮廊？」、「即係點？剪完扔出街呀？」、「要剪幾多頭髮先有呢個問題」。
網民笑：可能是甩頭髮
有人認為「都要住戶行為夠荒謬，管理處先出到搞笑公告」、「每一張通告背後，都有一個奇異嘅故事」。有網民笑言，「可能是甩頭髮」、「驗DNA就知邊個」。
（Threads@tk.tesss）
