投訴樓上住戶頭髮碎飄入屋　大廈通告瘋傳　網民笑：屋企開髮廊？

從大廈通告看人生百態。有港女在網上發相，展示一張大廈通告，內容指有住中層的住客，投訴樓上的住戶有大量頭髮碎，從窗戶飄入屋內，影響衛生。管理處建議住客如在屋內剪髮，須關上窗戶及清理乾淨。帖文笑爆不少網民：「係屋企開髮廊？」、「驗DNA就知邊個」。



樓主指大廈通告有人投訴受頭髮碎飄入屋困擾。（Threads@tk.tesss圖片）

住客投訴樓上住戶大量頭髮碎吹入屋

有港女在Threads上發相，「有時大廈公告都幾搞笑」，指大廈有住客投訴，樓上住戶有大量頭髮碎吹入其屋內，惹起衛生問題。不少網民看到帖文紛紛留言，「係屋企開髮廊？」、「即係點？剪完扔出街呀？」、「要剪幾多頭髮先有呢個問題」。

網民列出其他「趣怪」的大廈公告。（Threads圖片）

網民笑：可能是甩頭髮

有人認為「都要住戶行為夠荒謬，管理處先出到搞笑公告」、「每一張通告背後，都有一個奇異嘅故事」。有網民笑言，「可能是甩頭髮」、「驗DNA就知邊個」。

