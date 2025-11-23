乘客搭港鐵搽指甲油！不滿傳濃烈「天拿水味」　港女公審：黐X線

搭乘公共交通工具要注意自身行為，切勿影響他人！有港女在社交平台分享，指於港鐵車廂目睹奇怪一幕，事關她乘車途中突然聞到「成陣天拿水味」，仔細尋找源頭發現有女乘客竟正在搽指甲油，她不滿氣味濃烈批評「黐X線」。有網民指在港鐵塗指甲油離譜，「有無忙到咁？」、「連搽指甲油都要喺地鐵，用盡每一分每一刻」、「佢當咗自己屋企」。



有女乘客搭乘港鐵時搽指甲油，因傳出濃烈天拿水味惹公審。（「threads＠yuentingggggggg」圖片）

目擊女生在threads帳號發帖，分享她日前搭乘港鐵，「坐坐下聞到成陣天拿水味」，發現原來旁邊1名女乘客正在搽指甲油，傳出濃烈氣味，故斥「黐X線」。

女乘客搭港鐵搽指甲油 天拿水味濃烈

從樓主上傳照片顯示，1名長髮、身穿粉紅色羽絨外套的女子坐在座位上，正為其指甲塗上粉紅色指甲油。樓主揶揄對方「好醒㗎」，搽指甲油過程「有睇站㗎，又會識得吹吓隻手」，她未塗滿10隻手指經已下車。由於指甲油有強烈的天拿水味，樓主認為該女乘客不應在密閉空間內塗。

網民斥誇張：佢當咗自己屋企

許多網民指相中女乘客行為誇張，「原來剪指甲都未夠癲」、「有無忙到咁？」、「連搽指甲油都要喺地鐵，用盡每一分每一刻」、「佢當咗自己屋企」、「傻傻地，好想睇佢油出界」、「試過坐飛機都有人油指甲油，頂佢個X，真係黐線」，又笑稱「約咗仔仔啊嘛，未夠鐘咪搽下囉」、「企唔穩，一嘢推佢支甲油落衫同手機」。

