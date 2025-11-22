長沙灣失智翁迷路　港男司機送回家被抄牌罰$320　網民：點諗都抵

沒有司機想被抄牌，但1張「牛肉乾」換來別人平安，何樂而不為？1名港男司機在網上表示，早前駕駛期間，見到街邊有1名陌生老翁手持1張八達通，「喺度抹眼淚」。司機折返了解，發現該名伯伯懷疑患失智症，雖然八達通寫有住址，但仍然迷路，司機二話不說，將對方送回家。由於事態緊急，他將車違泊在長沙灣興華街，伯伯在住所門口「用張八達通係到嘟個鐵閘」，詢問「點解張八達通開唔到門？」，最後港男在伯伯身上找出鎖匙，伯伯順利入屋，即場道謝「唔該你啊老友記」。



司機事後發現自己收到「牛肉乾」，罰款320元，但他認為「世界雖然好很亂，但相信至少我們還有一丁點愛，我們有一天都會老，能幫就幫一下啦，香港人」。大量網民激讚「樓主好有愛，心地好！讚！」、「好人一生平安」、「320蚊換到伯伯身心平安，點諗都抵啦」。網民提議「夾錢」交罰款，司機感激大家的心意，建議如果有餘力可捐款救助小動物。



樓主見到1名老翁「喺度抹眼淚」，於是折返了解。（AI生成圖片）

長沙灣失智伯伯迷路「喺度抹眼淚」

樓主在threads表示，2025年11月21日下午1時許，駕駛期間，見到路邊有1名老翁，對方手持1張八達通，「喺度抹眼淚」。樓主形容「個心好似有啲唔舒服，諗諗下都係返轉頭」，最初以為伯伯可能不夠錢開飯，上前了解時伯伯竟遞上八達通，寫有1個地址，相信是其住所，伯伯表示「唔記得點樣返屋企」，樓主立即將他送回家。

樓主︰見佢入咗屋先放心

樓主急於送伯伯回家，便將車違泊在長沙灣興華街，2人抵達伯伯住所門口，伯伯「用張八達通係到嘟個鐵閘」。樓主問有沒有鎖匙，伯伯卻問「點解張八達通開唔到門？」，擾攘一輪後，樓主在伯伯身上找到鎖匙，「見佢入咗屋先放心」，伯伯感謝樓主表示「唔該你啊老友記」。

樓主將伯伯平安送回家，事後收到定額罰款通知書因違泊而被罰320元，但他沒有後悔。（threads@hysanlaw圖片）

違泊收「牛肉乾」被罰320元

樓主事後收到定額罰款通知書，因違泊而被罰320元，但他沒有後悔，反而認為「世界雖然好很亂，但相信至少我們還有一丁點愛」，將心比己，理應在自己能力範圍內幫人。

網民激讚︰好人有好報 眾籌交「牛肉乾」樓主婉拒

帖文引來許多網民留言，「好人有好報，伯伯唔記得點返屋企真係心噏」、「好人！呢啲咪真係善良囉，好人有好報嘅，320蚊當換嚟伯伯嘅安全，尊重！」、「多謝你！伯伯一定好無助同驚先會喊，好彩你留意到佢，佢真係好好彩，有你帶佢返屋企」。

有網民提供眾籌幫樓主邀交「牛肉乾」，「真心想知，樓主接唔接受我哋既心意？，10個人每人$32、8個人每人$40、5個人每人$64」。不過，樓主回覆指多謝網民心意，建議大家如有空閒錢可以捐給毛守救援等救助小動物的組織，「幫下啲小動物，先為小動物多謝你哋」。

（threads@hysanlaw）