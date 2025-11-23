女子單手捉路牌做引體上升！臂力驚人影片瘋傳　網民質疑AI生成

這是大力女金剛嗎？最近有1名女子在社交平台發文及分享影片，顯示她在上環摩利臣街跟邊拍攝，片中她先以單手捉着路牌頂端，其後再運用雙手做引體上升，全程面露微笑、神情輕鬆，顯示臂尸驚人。影片後來被其他網民上傳至Threads，紛紛批評她的舉動非常危險，但不少網民看片後質疑是AI生成，真實性有待確認，也有人指假如影片屬真實，相關行為猶如破壞公物，而且欠缺公德心。



女子在社交平台發文及分享影片，顯示她在上環摩利臣街路邊拍攝，片中她先以單手捉着路牌頂端，其後再運用雙手做引體上升。（IG@kaylyluong影片截圖）

女子捉路牌做引體上升

影片起初由片中的女子上傳至Instagram，拍攝於上環摩利臣街路邊，女子先以單手捉着路牌頂端的橫杆，其後再雙手做引體上升，路牌一直在抖動，而且稍微傾斜。影片中，女子面露微笑，雖然動作需要一定臂力，但她仍神情非常輕鬆地完成，看來臂力驚人。

網民質疑AI生成影片

影片後來被其他網民上傳至Threads，引來網民批評，「玩唔緊要，最緊要X街重傷時唔好叫白車就得」、「整爛嘅話，可以告佢刑事毁壞罪」、「明顯破壞公物啊，拉得啦」、「香港嘅路牌的確冇大家想像中咁穩陣」、「其實好污糟，幾十年冇人抹過」、「可唔可以有啲公德心？」。

不過，大部份網民看後就斷言影片是AI生成，留言稱「AI，女仔可以單手咁樣最少要有練開，佢身型唔似」、「AI啦，妳引體上升做到咁靈活先講啦」、「右下角條鐵鏈出賣咗妳係AI啦，如果係真，咁就係靈異事件」、「地下連個影都冇，一睇就知AI啦」。另外，有網民分享該名女子帖文的留言區截圖，顯示有人留言稱「This is AI（這是AI）」，女子也回應指「ur right（你說得對）」，讓影片的真確性增添幾分神秘。