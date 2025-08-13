瘦小子狂健身驚變中學爆肌男神！練出動漫級「麒麟臂」網民以為AI

近日深圳一位高中生火了，因為他練出了堪比動漫人物般的「麒麟臂」！從圖片可以看到，這名男生的肌肉分離度炸裂線條如南瓜，有人甚至以為這是AI！



這位高中生叫陳旭，是深圳珊蒂泉外國語學校一名高三學生。從視頻中可以看到，他正在展示自己健身的效果。瘦高身材配上逆天肌肉，視覺衝擊拉滿，非常震撼，讓不少網友直呼羨慕。很難想像，陳旭今年才17歲！

深圳一位高中生因為練出了堪比動漫人物般的「麒麟臂」爆紅（微博影片截圖）

第一現場記者採訪到陳旭，他現場展示了自己的「拉絲南瓜肩」，用事實證明：這是真的，不是AI（點圖放大瀏覽）：

堅持練習一年半 健身效果成為同齡人中佼佼者

練就這等「逆天」身材，有什麼秘訣嗎？陳旭告訴第一現場記者，他並沒有聘請專業的教練，飲食上也沒有戒口，只是跟着教學視頻一步一步自己訓練，不到3個月的時間，就初見效果了。通過1年半時間的堅持，陳旭的健身成果已經成為同齡人當中的佼佼者。「練卧推、深蹲、硬拉比較多一點， 每次練習一個半小時。」

健身房教練指：

他自身天賦很好，自己也非常努力，訓練動作做得很標準。我剛剛也跟他說，他已經到了可以打比賽的級別了，我們作為教練都很羨慕這樣的身材。

受到網友關注 得到家人支持 健身是未來規劃的一部分

除了學習，陳旭的空餘時間基本上都花在健身上，他將自己日常的練習視頻發到了網絡平台，受到了很多網友的關注，也得到了家人和老師同學們的支持。

目前，陳旭已經踏入了高三年級，進入高考衝刺階段，他表示要將大部分時間和心思花在學習上，但並不會因此放棄健身，因為健身已成為自己未來規劃的一部分：

我想考體育大學，之後想考個教練證，當健身教練，也想參加那些健美比賽。

