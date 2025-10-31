猴子搶傘當降落傘影片瘋傳！竟是這類廣告？　網民激辯是否AI生成

社交平台AI生成影片／短視頻無處不在，實在難分真與假。近日社交平台瘋傳「馬騮搶傘」當降落傘影片，較早期是由越南網民上傳，之後被台灣網民轉載，片中1名行山男子自拍時被猴子爬上他的頭搶去雨傘，猴子得手後即跳崖將雨傘當降落傘，配以普通話男聲「牠真的搶走了」。片段在網上瘋傳吸引大量網民分享轉載，有人信以為真，不過大多網民質疑是「AI片」，更用AI模型生成類似片段，結果高度相似。



事實上，如果將相關片段上傳予Grok及Gemini檢視，均得出AI生成片或經後製的結論，又提到今年出現了大批猴子相關的搞笑影片，更有專門的AI猴子迷因頻道。



網傳影片有行山男撐傘時，被1隻猴子搶去雨傘當降落傘。

瘋傳男子撐傘行山被猴子搶

該網傳影片顯示，1名短髮撐傘男子正自拍，突然竄出1隻猴子抓住他的頭髮，但猴子的手和身下方的確有經剪接的痕跡，之後猴子搶去雨傘，當成「降落傘」跳落山崖，背景有普通話男聲稱「下雨了，牠真的搶走了，哈哈哈」，而另1句「老孫來也」之後是《西遊記》相關配音。

影片有普通話男聲稱「下雨了，牠真的搶走了，哈哈哈」。

網傳影片有行山男撐傘時，被1隻猴子搶去雨傘當降落傘。

越南網民上傳 下方是雨傘廣告

片段較早前由越南網民上傳，他的留言未提及任何影片相關資訊，但片段在Threads上勁吸逾1.8萬次分享及逾4萬次讚好，下方其實是雨傘廣告。許多網民雖然留言爆笑，但絕大部份質疑影片是由AI生成，不過仍表示「管他是真是假，這很有笑」。

猴子將雨傘當成降落傘用，令網民爆笑，但都斷言是AI生成。

網民轉載爆笑 自行AI生成「連口音都一樣」

片段隨後被台灣網民轉載，稱「把我的傘搶去當你的降落傘」，下方有電商平台連結，許多網民留言「絕對AI但真的好笑」、「雨傘怎麼賣」、「花時間做垃圾片」、「沒寫AI那就是真的」。有網民搞笑嘲諷道「不要什麼都說是AI好嗎，你沒見過不代表世上不存在」、「這是真的，因為我是那把傘 」。有網民好奇心起，以OpenAI的Sora生成類似影片，「我相信是AI模仿做了一支，連口音都一樣，快笑死了」。

越南網民上傳的版本在網上瘋傳，但下方疑為雨傘廣告。

Grok及Gemini判斷是AI生成或經後製

如將該段「猴子搶傘」的影片上傳給Grok和Google Gemini 檢視，得出答案均是由AI生成，Grok認為影片為典型AI創作風格，另提及2025年出現大批猴子相關的搞笑影片，多為AI創作，常見於「Shorts」類短片／短視頻平台，吸引點擊率，部份會標明以AI生成，相關片段中的猴子會出現動作不自然或合成。現時有專門的AI猴子迷因頻道和工具用來批量生產此類內容。

兩個AI模型認為影片是AI生成或經過後製，Gemini認為「猴子持傘飛落」畫面出現了不合理的物理現象。

Gemini則認為影片極可能由多個元素合成或經由後期特效處理，尤以「猴子持傘飛落」的部分，但不完全由單一AI模型生成。影片前段臉部細節、動作、環境的質感，符合一般手機拍攝的真實影片特徽。但「猴子持傘飛落」的畫面出現了不合理的物理現象，如猴子鬆手後，下一秒就變成一個剪影般的小黑點，抓住打開的雨傘，以一個不符合自然重力或風力的方式垂直向下「飄」或「飛」，明顯違反了物理定律，是影片製作的特效或合成痕跡。