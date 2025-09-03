慎入！健身網紅挑戰舉500磅槓鈴失敗 下秒「腰部幾乎對摺」
撰文：中天新聞網
出版：更新：
健身險些變成意外現場！
加拿大一名健身網紅，近日在健身房挑戰舉起重達226公斤槓鈴，豈料疑因力道不足，竟當場「向後倒、腰對折」，倒地不起，幸經工作人員緊急協助後無大礙。
點圖放大瀏覽（慎入）：
+9
綜合外媒報導，這名健身網紅「NHOK」，今年3月在加拿大溫莎（Windsor）一間健身房，進行硬舉（Deadlift）500磅（約226公斤）挑戰，根據影片顯示，他一度將槓鈴舉到大腿左右，但因力道不足，雙手、雙腿都在發抖，之後突然腰向後彎、身體幾乎「對折」，之後摔向地面。
目擊者表示：
我看到他整個人突然折腰倒下，雙眼直盯天花板，全身抽搐，場面嚇人。
健身房工作人員見狀立即衝上前協助，所幸NHOK沒有大礙，之後自行站起。
NHOK事後接受媒體訪問表示：
500磅失敗了，但永不放棄！
他也在社交平台上發文說：
雖然今天挑戰沒成功，但我會繼續前進，挑戰自我。
不過這段影片嚇壞不少網友，紛紛提醒他「別為健身太玩命」。
相關文章：瘦小子狂健身驚變中學爆肌男神！練出動漫級「麒麟臂」網民以為AI
+23
健身網紅背孕妻「床戰多名女教練」公開認錯 曾向女星求婚卻分手紅姐事件｜健身教練熾陽梅毒陰性 另一檢測卻陽性：以後不親嘴了38歲健身網紅金雄瑞離世 IG最後發文充滿怨恨 死因可能不單純韓國健身網紅朴勝賢離世享年34歲「曾用禁藥增肌」體重破100公斤健身室驚爆致命意外 21歲大學生使用這器械「頭部重創」當場死亡
延伸閱讀：
西班牙妹子搭機「ChatGPT說免簽證」被攔 爆哭：再也不信它
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】