慎入！健身網紅挑戰舉500磅槓鈴失敗　下秒「腰部幾乎對摺」

健身險些變成意外現場！



加拿大一名健身網紅，近日在健身房挑戰舉起重達226公斤槓鈴，豈料疑因力道不足，竟當場「向後倒、腰對折」，倒地不起，幸經工作人員緊急協助後無大礙。

健身網紅「NHOK」硬舉500磅失敗，身體幾乎「對折」。（Instagram@nhokg_）

綜合外媒報導，這名健身網紅「NHOK」，今年3月在加拿大溫莎（Windsor）一間健身房，進行硬舉（Deadlift）500磅（約226公斤）挑戰，根據影片顯示，他一度將槓鈴舉到大腿左右，但因力道不足，雙手、雙腿都在發抖，之後突然腰向後彎、身體幾乎「對折」，之後摔向地面。

目擊者表示：

我看到他整個人突然折腰倒下，雙眼直盯天花板，全身抽搐，場面嚇人。

健身房工作人員見狀立即衝上前協助，所幸NHOK沒有大礙，之後自行站起。

NHOK事後接受媒體訪問表示：

500磅失敗了，但永不放棄！

他也在社交平台上發文說：

雖然今天挑戰沒成功，但我會繼續前進，挑戰自我。

不過這段影片嚇壞不少網友，紛紛提醒他「別為健身太玩命」。

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】