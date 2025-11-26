美國阿拉斯加小鎮迎一年一度「永夜期」　長達64天完全見不到太陽

美國阿拉斯加州的小城鎮「烏特恰維克」（Utqiagvik）即將進入一年一度的永夜期，在接下來的64天內完全見不到太陽。



這座位於阿拉斯加最北端的城市，目前居住著約4,400名居民，即使沒有陽光，他們也照常進行日常活動，居民紛紛表示「習慣了」。

因地球自轉軸傾斜所導致的永夜現象，位於阿拉斯加州的烏特恰維克將直到2026年1月22日才能再次迎來陽光。烏特恰維克是阿拉斯加北坡最北端的定居點，緊鄰北冰洋。雖然說是永夜，但在每天黎明前的幾小時，天空還是會出現淡藍色曙光。

烏特恰維克每年約有兩個月的時間太陽位於地平線以下。《華盛頓郵報》報導指出，在冬至前後，北極點周圍23.5度範圍內的地區會被地球本身遮擋，無法接收到陽光。

缺乏陽光和白天的供暖效應將導致當地氣溫顯著下降。當地四分之一的日子氣溫都在零度以下，而海平面上升到冰點以上的時間僅佔37%。這座城市的氣候特徵鮮明：冬季有超過60天的黑夜，而夏季則有近三個月的持續陽光。

儘管面臨極端氣候條件，烏特恰格維克的居民已經適應了這種生活方式，即使在缺乏陽光的情況下，日常活動仍然照常進行。

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】