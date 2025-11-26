全臉口罩殺入香港？的士女子遮樣僅露雙眼　網民揭實際用途勿取笑

【全臉防曬口罩／面堅尼】時興把臉部遮蓋的口罩？本港網絡瘋傳多張相片，指有拖着行李箱乘搭的士的女子，戴上「全臉防曬口罩」把容貌完全遮蓋，只露出眼晴及頭髮，目擊者大感驚訝，「一定係cosplay，禮服蒙面俠（動漫《美少女戰士》角色）」。



相片引來網民熱議，有人直呼「恐怖」，「唔好話夜晚，日光日白見到都得人驚」；但亦有不少網民指出「全臉防曬口罩」用途不只防曬，用家可能另有實際需要而使用，認為「無咩好笑，唔影響人就OK」。



本港網絡瘋傳多張相片，指有拖着行李箱乘搭的士的女子，戴上「全臉防曬口罩」把容貌完全遮蓋。（Threads@jack.mlj）

這「全臉口罩」也太神秘了吧。有香港男子於社交平台threads發相發文，指在街上目擊有女子戴上「全臉防曬口罩」，感到震撼，笑言「一定係cosplay，禮服蒙面俠」。

的士女子戴「全臉口罩」遮樣 目擊者驚訝：一定係cosplay

從相片見到，的士車尾站有1名戴着灰色「全臉防曬口罩」的女子，容貌被遮蓋，只露出眼睛部份，身旁放有1個行李箱，未知是準備乘搭的士還是剛下車。

不少網民指出「全臉防曬口罩」用途不只防曬，用家可能另有實際需要而使用，不應取笑。（Threads@jack.mlj）

網民分析有實際用途 籲勿取笑

網民看過相片議論紛紛，有人直呼「恐怖」，「唔好話夜晚，日光日白見到都得人驚」、「好奇怪去到邊都要標奇立異引人注意」。也有人笑言「恐怖分子、特工？」、「好似去左伊朗咁」、「咁遮法，係塊面唔會黑，但對眼周圍會黑」。

但亦有不少網民指出「全臉防曬口罩」用途不只防曬，用家可能另有實際需要而使用，可能是臉部接受醫美後不能接觸陽光，又或是部份人因身體問題而不能被太陽直接照射，例如紅斑狼瘡患者或皮膚感敏人士等，不應取笑，「無咩好笑，有啲人其實真係要遮全面，例如唔可以接觸大量紫外線」、「可能整咗容，未可以曝光住，因為仲有傷口」、「唔影響人就OK」。