女生美甲整立體雪人變「溶雪」！呻中伏公審 笑爆網民：好有喜感
撰文：喬納森
出版：更新：
不少貪靚人士愛美甲扮靚。有女網民早前在網上分享不快的中伏經驗，臨近聖誕原本想整立體的可愛雪人，可是出來的效果卻強差人意，她認為如果美甲師手繪能力不逮，不坊坦承拒絕直接表示「整唔到」，總好過弄出反效果。女網民嬲到在網上公審，甚至叫網民投票是否應將此帖傳給該美甲師，結果有962%的網民投贊成票，「畀佢睇下幾多個人覺得真係好醜樣」。
立體可愛雪人「溶雪」
有女網民在Threads上發相及文，大呻美甲中伏情況。從相片可見，樓主指甲上的立體雪人，與參考圖片不符，雪人變瘦長，五官比例也變醜。樓主不禁大鬧，「講真整甲都係為咗靚啫，你整到我咁樣叫我點算呀？」，於是在網上公審對方。
網民：好慘但好好笑
「雪人」笑翻不少網民，有人笑言「本身係北歐雪人，點知整咗蜜雪冰城」、「個雪人溶溶地…」、「好似細個好難食嗰啲棉花糖」、「差好遠喎」。不少人也覺搞笑，「好有喜感」、「好慘但好好笑，sorry」、「Sorry笑到癲，make my day，希望你唔好再中伏！！！」。
有美甲師網民這樣回應：「我會直接同客講畫唔到，唔識畫公仔，識畫唔經常畫嗰啲，都要畫多幾次先再做畀客，譬如立體熊仔」。樓主讚她「你係一個好（／有職業操守）嘅美甲師」。
（Threads@emiwonggg）
