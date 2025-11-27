車資爭議！女子要求男友代電召的士　因1事疑被收雙重車費極崩潰

的士司機的服務態度不時遭人詬病。有女生在網上投訴疑遭的士司機「騙車費」，她因為電話無電，叫男友幫她電召的士，抵達目的後司機指男友沒有在平台按「確認」收費，要求她用現金付款，但37.2的車資，收100元卻找回60元。港女子想快快回家不計較數元車資。



後來她與男友聯絡上後，被對方鬧她「黐線」，因為男友已在平台付了款。她不忿司機疑收雙重車資而公審對方，「以後喺香港真係唔好再搭的士」。不少網民熱議，「明呃」、「最失敗唔係電話無電，而係你同你男朋友溝通都咁失敗」。



女子電召的士 質疑司機收雙重車資

樓主在Threads上發文，指早前因電話沒有電，請男友代為電召的士回家，抵達後司機指「話咩我男朋友唔幫我撳確認，但我手機又冇電，叫個司機打返畀我男朋友，不過我男朋友唔聽，跟住個司機就叫我畀現金佢」。

樓主指車資只是37.2元，給100元找續，司機只找回60元，多收了2.8元，「佢又話咩平台收手續費要$40又剩，你個大話都唔知邊個會咁蠢去信，但我夜晚晚想快啲返去，無謂為個幾蚊嗌（交）」。最後她和男友聯絡，對方表示已付了款，因此認為司機「不老實」收雙份車資。

網民：叫男朋友同call車投訴

事件引來不少網民議論紛紛，有人認為司機不當，「明呃」、「最失敗唔係電話無電，而係你同你男朋友溝通都咁失敗」、「叫男朋友同call車投訴，我之前都試過咁 個司機收double」。網民則認為「冇確認咪即係個的士司機冇收到錢囉，咁你畀返錢有咩問題？」。

有人則質疑事件真偽，「男友call車，電話冇電，咁妳點知Call咗同車牌呢？失敗作文，重作喇」、「得妳講冇人講，有圖有真相呀！ 」。

