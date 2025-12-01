宏福苑大火｜小妹妹痛失米妮公仔　熱心網民二手平台尋回主動購入

【大埔宏福苑大火／5級火／奪命火】港人有愛！有女生於網上發文向廣大網民求助，盼幫1位在宏福苑大火中痛失家園的小妹妹尋到1隻心愛的米妮公仔，她轉述家長稱該隻米妮公仔是期間限定版，已找不到同款。不少熱心網民隨即發揮助人力量，皇天不負有心人，最終於網上二手交易平台找出同款，更有網民主動購入，盼能交到小妹妹手中。



有女生於網上發文向廣大網民求助，盼幫1位在宏福苑大火中痛失家園的小妹妹尋到1隻心愛的米妮公仔。（Threads@kityicat）

該女生於Threads發文表示，「試下有冇緣份同奇蹟，可以幫一個宏福苑細路女徵到番一隻佢心愛嘅公仔」。她轉述家長稱，該隻米妮公仔是期間限定版，已買不到，「所以我提出話想買番隻米妮公仔畀小朋友，家長都話搵唔到。佢話當年呢隻都係搵勻全世界，網購自台灣嘅唯一一隻」。

小妹妹痛失心愛限定版米妮公仔

女生問家長拿到1張以前拍過的米妮照片，「希望可以試下喺呢個神奇嘅公海徵下隻公仔，如果大家有人有，可以留言或pm我，謝謝大家」。

有網民留言表示，在日本二手交易平台「Mercari」找到同款，隨即有居日港人二話不說主動購入。（Threads@ticketjapan）

熱心網民二手平台尋回主動購入

有網民留言表示，在日本二手交易平台「Mercari」找到同款，隨即有居日港人二話不說主動購入，「我local買好方便，膽粗粗入咗手先。無論邊位師兄買咗，最後能交到小妹妹手上就好了，多謝幫手搵佢出嚟嘅師兄！」，並向樓主說「到咗香港再夾下點樣交收」。

樓主其後留言感激多名網民幫忙購入，又說「雖然我問佢媽媽時，其實我哋都唔肯定囡囡收到會係點樣嘅心情，係會勾起咩嘅情緒，呢樣都係我兩個都唔肯定的。但係我因為聽過佢媽媽話，個女表達過最唔開心係冇咗兩隻公仔同埋由細到大玩嘅公園冇咗」，提到另1隻公仔她正聯絡1間賣畢業公仔的網店嘗試購入，「多謝大家嘅幫忙，希望到時公仔畀到阿女手上，佢會開心番少少」。