宏福苑大火│父獲安置住宿設備齊全　女兒感謝：各界每分力好重要

大埔宏福苑於11日26日星期三下午發生的五級大火，造成逾百人死傷，7幢起火大廈嚴重焚毀，連同未有被波及的第8座大廈全都未解封，加上逾千單位付諸一炬，數千名居民返家無期，急需地方暫住。政府、不同企業和志願機構紛紛安排災民入住過渡性房屋、房協單位、青年宿舍或酒店房間，截至11月30日上午，大約1,827名災民已獲安置住宿。



有女生在網上表示，慶幸其父親在火警發生時正外出，所以托賴平安無事，但不知可以暫住何處，最終獲安排臨時居所，內有基本傢俬，「好感恩，老竇暫時有個地方住」、「好多物資都係唔同區嘅市民、公司、集團提供，其實真係好重要，唔同小錢加埋就好多錢」，加上老人家無力處理各項事宜，幸得義工幫手，強調「各界嘅每一分力真係好重要」。



許多網民留言支持樓主，「爸爸平安就好，日後都得到所需要嘅支援」、「最緊要伯伯無事。這段時間多陪伴爸爸，始終經歷咁大的事情」。另有災民指出，自己和家人暫時入住啟德啟福居雙人房，已經有床褥等設施，「將會有床架、熱水爐；聽說是由熱心人士或團體捐贈」，感謝各界無私奉獻。



樓主表示，不同人捐出大批物資，「真心好感激」，父親房間已有單人床、床架、被鋪、窗口式冷氣機以及電熱水煲，設備相當齊全。（threads@sueannc__圖片）

宏福苑大火 女生指父親一度失聯10分鐘

樓主在threads表示，大火期間，父親沒有接聽其來電，令她擔心不已，「嗰10分鐘內心真係講『我咩都可以唔要，老豆無事就得』」。最後發現原來父親有事外出，當時沒有攜帶手機。

另有災民指出，和家人搬入啟德啟福居雙人房，「工作人員先帶我們看示範單位，但我們說不用了，得來不易，還挑三㨂四？」，而房內已備有床褥。（threads@jl27071972圖片）

獲安置住宿 感謝各界捐出物資

家園解封無期，樓主指父親不知如何是好，幸其後獲安排暫住單位，「入伙後先真係感受到好多嘢要用錢」，但不同區市民、公司或集團捐出大批物資，「真係好重要，唔同小錢加埋就好多錢，真心好感激」。樓主指現時父親的房間內已有單人床架、被鋪、窗口式冷氣機以及電熱水煲，設備相當齊全。

宏福苑大火後滿目瘡痍。（翁鈺輝攝）

宏福苑大火第五天，DVIU在大廈內抬上遺體。（夏家朗攝）

樓主︰感恩啲義工好好

樓主更指「好多老人家真係無力做咁多嘢」，包括添購日常物品，「感恩啲義工好好」，重申「各界嘅每一分力真係好重要」。

宏福苑多幢大廈被波及，建築內外均火光熊熊。（香港01直播截圖）

網民︰平安就好了

帖文引來大量網民留言，「人在，家在，撐住」、「平安就好了，多啲陪下佢，佢一定都好難受，冇咗個家」、「人冇事就好」。災民搬入啟福居 多謝各界安排和捐贈

另有災民指出，與家人搬入啟德啟福居雙人房，「工作人員先帶我們看示範單位，但我們說不用了，得來不易，還挑三㨂四？」，房內已備有床褥，至於床架和熱水爐，「過兩天可能有熱心團體或人士捐贈，義工安裝」。樓主附近設施齊全，交通方便，多謝各界安排和捐贈。

（綜合）