宏福苑大火│消防員憶火場煉獄！無助被迫放棄　留下1句淚崩：英雄

【大埔宏福苑大火／5級火／奪命火】大埔宏福苑11月26日（星期三）發生的五級大火，已釀成逾百人死亡。有女網民於社交平台發文分享消防員「第1身」講述救火經過，包括火場情況、救援困難，以及因現場惡劣環境被迫放棄的無助無奈，「要10分鐘跑上22樓拖傷者到6樓，見到一個死者乜4肢無晒，鐵筆開唔到門迫住放棄……我聽到都覺得佢心理上創傷真係好大，睇到佢真心好灰」。樓主又說，該消防員最後留下「13字」，令她大有感觸，「我希望大家知道就係天災人禍面前我哋什麼都不是，關心下身邊所有人，生命好脆弱，心理健康都好重要」。



帖文引來網民熱議，感謝消防員付出，「消防員是香港之光，是英雄，香港人為他們而驕傲，我向他們致敬和感謝」，又感嘆人生無常，「總之大家都要安好，活在當下，好好珍惜所有嘢」。



有女網民分享消防員「第1身」講述救火經過，包括火場情況、救援困難，以及因現場惡劣環境被迫放棄的無助無奈。（資料圖片）

該女網民於社交平台Threads發帖文，指11月30日上班時，遇到有火災救援消防員光顧，聽到對方講述救援經過，包括遇到的困難、因現場環境惡劣被迫放棄的無助感等，「我企足3個鐘喺佢後面偷聽佢嗰3個鐘講緊點救，現場係點，點解1條喉，地形架車入唔到，最嚴重燒到點……爬樓梯見到死個人着火……點解咁難救同點救，要10分鐘跑上22樓拖傷者到6樓，我聽佢一路同朋友講，佢講緊見到一個死者乜4肢無晒，鐵筆開唔到門迫住放棄唯有下間，幾無助，佢點拖啲傷者」。

消防員憶火場情況 留下1句極心酸

樓主表示，「我聽到都覺得佢心理上創傷真係好大，睇到佢真心好灰……見到佢個樣同狀態係無辦法形容」，而該消防員最後留下1句「真係活在當下，今日唔知聽日事」，令她大有感觸，「如果在場聽到，你會即時接收到畫面，同埋內情，仲有佢嘅無奈同困難……我希望大家知道就係天災人禍面前我哋什麼都不是，關心下身邊所有人，生命好脆弱，心理健康都好重要」。

網民看過帖文都感謝消防員付出。（資料圖片）

網民感謝消防員付出：是英雄

網民看過帖文都感謝消防員付出，「個BA（Breathing apparatus，呼吸器）成10kg，跑上22樓真係好勁，仲要帶傷者下樓，睇字都覺得佢哋好辛苦同盡晒力」、「第一身喺現場見到嘅情況係最難受嘅，加上燒咗1日幾，入面成千度，可想而知消防員見到係幾咁震撼畫面」、「消防員也是人，也有家人，亦是肉體之軀，也有情緒，亦會恐懼，體力有極限。他們之所以仍勇敢衝入火場，不怕犧牲，除了職責所在，是大愛，是良知，是專業。他們是香港之光，是英雄，香港人為他們而驕傲，我向他們致敬和感謝」。

樓主分享消防員「第1身」講述救火經過，包括火場情況、救援困難。（Threads@siuleesopo）

也有網民表示要活在當下，珍惜眼前人，「珍惜每個對你好嘅家人／好朋友，因為唔會知呢次見面係唔係最後1次，為小事而拗撬就更加無謂」、「總之大家都要安好，活在當下，好好珍惜所有嘢」、「榮華富貴什麼都不是，心靈健康最重要，願死者安息」。