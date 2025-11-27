大埔宏福苑五級火｜消防員救出9貓1狗　網民感激：珍惜每一個生命

大埔宏福苑五級火造成嚴重死傷，引起全城關注。有女生於網上發文感謝消防員救出宏福苑住戶的寵物，其中1名消防員於宏建閣救出9貓1狗，「都係呢位消防員救出」。網民紛紛感激，帖文更被轉載瘋傳，認為消防員是「真英雄」，「多謝消防員珍惜每一個生命，你哋係英雄」、「感謝香港有英勇為市民捨命服務消防員，好多時咩事都係消防幫手」，又指出這麼多貓狗重量不輕，「保守50kg，點搬好癲，係咪有神力」。



消防員救出9貓1狗蹲地休息 網民：好感動，謝謝你

該女生於Threads發文表示，「宏建（閣）9貓1狗，都係呢位消防員救出」。照片見到，該名消防員蹲坐地上休息，頭髮被汗水沾濕，手中拿着1瓶水解渴，影片見到多隻貓被安頓在同1籠內。

網民紛紛留言感謝，「喺消防員眼中，所有生命都係生命，好感動，謝謝你」、「多謝消防員冇放棄小動物嘅生命，Respect」、「好型！平時要捉貓貓入袋都已經唔易，仲要喺災難中冒險搵到救到咁多隻，真心敬佩，小動物們都好叻叻，支撐咗成晚喇」、「勁癲，點樣做到攞住個籠周圍跑，仲要啲動物仲好生猛，睇落無乜大礙，係點樣做到一路拯救同時都保護得咁好」。

影片見到多隻貓被安頓在同1籠內。（Threads@chingwongwc）

宏福苑五級火︱愛協設寵物認領區 1單位10貓狗全獲救與主人重逢

愛護動物協會今早於廣福邨廣禮樓對開空地設認領區供主人認領愛寵。該籠貓狗的主人房先生住宏建閣，家中有安裝閉路電視觀察貓狗情況，他在閉路電視看見消防爆門入屋，立即用有對話機功能的閉路電視及寵物餵食器向消防員對話，指引他們到單位不同角落尋回貓狗，最終單位內10隻貓狗全部安全救出。

房先生住宏建閣，飼養了9隻貓和1隻松鼠狗，幸全部安全獲救。（蔡正邦攝）

房先生9隻貓和1隻松鼠狗，全部安全救出。（蔡正邦攝）