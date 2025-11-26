大埔宏福苑五級火｜飛機乘客半空目擊火場 大量濃煙吹向大帽山
大埔宏福苑今日（11月26日）下午2時許發生大火，宏昌閣外牆棚架起火後火勢迅速蔓延，大廈陷於火海，更波及鄰近樓宇，消防處於晚上近7時把火警升為五級。現場頻傳爆炸聲，至晚上屋苑8幢大廈當中有7幢嚴重焚燒，火災已釀成多人死傷，當中包括1名消防員殉職，據報仍有多名居民失聯。
宏福苑火勢十分猛烈，有乘坐飛機離港的市民在機上亦見清楚見到宏福苑火警現場，濃煙直衝上半空，看來十分駭人。
大量濃煙吹向大帽山風方向
從相關照片見到，宏福苑多幢大廈起火，大量濃煙冒出，隨風吹向大帽山風方向，另有葵涌及荃灣居民則表示嗅到燒焦味道，相信氣味從大埔吹到該區一帶。
街坊整合社區設施表 有毛孩暫托及醫療支援
由於火災令大批宏福苑居民有家歸不得，街坊又整合了大量社區支援單位的聯絡電話及地址等，希望幫到有需要人士，包括香港青少年服務處賽馬會大埔綜合青少年服務中心、新界傷健中心、中華基督教會馮梁結紀念中學、廣福社區會堂、東昌街社區會堂、宣道會大埔堂、大埔浸信會將開放教育樓、禮賢會大埔堂等均開放特定場地予受火災影響人士休息暫避。除此之外，不少熱心人也擔心毛孩的安全，廣傳部份可以提供寵物支援及暫托的聯絡方式。
