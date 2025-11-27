大埔宏福苑五級火｜居民群組上月已憂慮起火　網民：願各位平安

大埔宏福苑五級火，至今造成多人死傷，包括1名消防員殉職，令全港市民心痛不已。有網民發現，早於去年已有業主在居民群組發帖指看到中環懋大廈大火後，擔心維修期間大廈「出面全都係惹火物品」，認為冬天要小心火種，帖文被截圖在社交平台廣傳。網民認為其實業主早有警覺性，早已擔心棚架會起火，紛紛祝願居民們捱過難關，「願各位平安，撐住」。



今早（27日）消防繼續滅火搜救。（梁鵬威攝）

網傳居民群組上月已擔心起火

宏福苑五級火引起全港市民關注，事發後網上瘋傳帖文截圖，發現「原來一早有宏福苑居民擔心棚架會起火」，帖文出自facebook的「宏福苑大維修苦主聯盟」，有居民上個月已表示對火災的憂慮，看到中環華懋大廈大後，「大家冬天一定要小心火種，出面全部都係惹火物品」，並表示出憂心的心情。當時在帖文內已有居民在討論。

網民發現宏福苑早已擔心冬季起火風險。（Threads圖片）

網民：望發帖嘅人冇事……

版文被轉載到Threads，有網民認為火警倘涉及人為因素，「如果真係人為，佢落地獄10次都唔掂」、「從來有警覺性嘅人都係被當笑話」、「有居安思危嘅mindset都避唔到」、「真係估唔到咁恐怖嘅事真係講中」，不少人此時此刻最希望居民們平安，「希望發帖嘅人冇事……」。

居民在宏福苑的業主群組發帖。 （fb截圖）

發帖者報平安 網民：撐住

帖文瘋傳後，有網民走入群組內回應，祝願發帖樓主平安，「師兄有安全意識」、「希望你哋一家平安度過今次火災」。樓主回應感謝祝福，「多謝，心情好沉重，幾個街坊死傷」、「唯一慶幸嘅就係人畜無事，所有證件都帶咗喺身」。網民紛紛祝福宏福居民平安，「祝福你，保重」、「希望各位居民平安無事」、「願各位平安，撐住」、「希望大家都平安」。