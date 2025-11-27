大埔宏福苑火災│善心男願借新屋予災民暫住：4房2廁可容納6至8人

大埔宏福苑於11月26日星期三發生五級大火災造成多人死傷，不少市民盡心盡力幫助受大火影響的居民。火警首天已有許多街坊及區外人士捐助物資及出力做義工施以援手，至翌日周四中午更有善心港人男子更在網上發帖，表示可借出剛收樓的「4房2廁」從未住過的單位，供受影響人士免費短期入住，預料可容納6至8人，「非受影響居民非誠勿擾」，更指自己居於九龍，家中有空房可再收容有需要人士。善心男的舉動感動許多網民，大讚「香港人真係好黐線，黐線地warm」。



大埔宏福苑發生五級火，造成多人傷亡，不少市民都希望幫助受影響居民。（鄭子峰攝）

大埔宏福苑五級大火造眾多成傷亡，各界為居民平安送上祝福，同時出心出力。大火令居民們痛失安樂窩，政府會提供過渡性房屋向居民提供單位及床位，有酒店願提供客房予有需要居民之餘，甚至有網民發帖樂意提供單位予受影響居民暫住。

善心男願為宏福苑受影響居民提供單位暫住

該善心港男在Threads上發帖，表示在南區有收樓不久的單位，尚未入住，有4房2廁應可容納6至8人，「可短期內免費提供入住」。甚至表示自已目前獨居於九龍區，有空房可讓有需要的宏福苑居民暫住，「唔嫌我份人小X嘅話可以瘋狂同我傾偈，有需要嘅話dm我，希望可以幫到大家」。

有熱心市民發帖，稱有單位暫未入住，願提供予宏福苑受影響的居民短期暫住。（Threads截圖）

善心男強調只想幫助宏福苑受影響居民，「非受影響居民非誠勿擾，能力有限未必可以滿足到各位所需嘅要求，只能提供短期住所服務」。

網民：真係好黐線，黐線地warm

事件令網民感動，「香港人真係好黐線，黐線地warm」、「多謝你！！咁好人，抵你有樓做業主」、「又靚仔又大隻又後生又有錢又好心地願師兄一世平安」、「好人一生平安」、「好心有好報」、「我都好想畀間房佢哋，但屋企太亂間房又未有床，好多謝你願意」。

溫提要簽文件保障自己

雖是好人好事，但也有不少網民提供樓主要保障自己，「好人有好報，但記得都要簽份文件，保障自己同人哋」、「有需要可以提供合約文件，首先要保障自己」。

不少市民今日（27日）自發前往紅十字會捐血站捐血，盼能出一分綿力救助宏福苑五級火傷者。（Threads@shujaisun）

