宏福苑大火災｜葵興男子集氣　願收留單身男災民免費住：幫到盡幫

大埔宏福苑於11月26日（周三）發生五級大火，至今造成逾百人死亡，多人受傷和數以千計居民無家可歸，全城都陷入悲痛的情緒，但不少人在社區自發捐贈物資，以及組織物資站，處處仍盡顯人間有情，而最近1名男子在社交平台發文，表示自己居於葵興，「有個細地方可以分享」，可讓受火災影響而又無處容身的單身男子入住，又表示不設入住限期，直言「幫到盡幫，集氣啦！」，讓網民感到非常窩心，大讚樓主「咁好嘅人去邊到搵啊」。



1名男子在社交平台發文，表示自己居於葵興，「有個細地方可以分享」，可讓受火災影響而又無處容身的單身男子入住。（Facebook圖片）

葵興男子不收分文讓受災人士入住

該名男子日前在Facebook群組「大埔TAI PO」發文，表示自己在葵興居住，於文中詢問「有冇男單人未搵到地方落腳？」，他有個「細地方」可以讓有需要的男子入住，而該處有熱水、大量食物、冷氣和電腦，而且「有人陪你傾偈」。至於居住多長時間，樓主直言「求X其啦」，意指沒有指定期限，暖心說道「幫到盡幫，集氣啦！」。

大埔宏福苑發生五級大火，至今造成逾百人死亡，多人受傷和無家可歸，有不少市民自發捐贈物資，以助該區居民應急。（資料圖片）

網民大讚：好人一生平安

樓主的善舉引來大批網民讚好，紛紛留言稱「好人好事，大家都係街坊」、「好人一生平安」、「發揮香港人守望相助獅子山精神！讚X10000！」、「感謝你」。樓主後來再留言補充，表示家中已有乾淨衣服，有需要的人只要自帶內衣褲就可入住，「不收一分文」，又透露自己返夜班，「唔介意咪瞓過夜，最多我返另一間屋瞓」。