宏福苑大火災｜住客不知火警　保安敲門通知　街坊：感激救命之恩

【保安／管理員】大埔宏福苑於11月26日星期三發生五級火警，造成多人傷亡，慘劇令全港市民同感悲痛。有居民指事發時不知道大廈發生火警，是親友致電才得知，有在宏福苑長大的網民發文透露，大部份住客因維修關係習慣關窗，很多街坊不知火災，當時宏志閣管理員「敲門告知大家火燭離開」，街坊們感激其救命之恩。



左起：宏新閣、宏建閣、宏泰閣及宏昌閣。（香港01記者攝）

大埔宏福苑大火最先由宏昌閣發生，火勢蔓延至其餘6座，死傷者集中於宏昌閣及宏泰閣，宏志閣未被大火嚴重波及，外圍相對完整。

大維修住戶長期關窗不知火警 保安上樓拍門叫走

有在宏福苑長大的網民發文，代街坊們「感謝管理員救命之恩」，她代街坊發帖，透露大多數住客因為大維修工程的關係，大半年來習慣緊閉窗戶，故火警發生後很多人不知道起火，當時宏志閣管理員上樓敲門告訴住客火燭要離開，街坊們「感謝管理員救命之恩」。

大埔宏福苑五級火至今（28日）第三天，消防仍在現場搜救，當中有消防員受傷，需臥床送院。（廖雁雄攝）

網民致敬：我阿姨都係管理員上樓敲門

許多網民向盡責的管理員致敬，「感謝管理員，希望佢都平安」、「我阿姨都係管理員上樓敲門，先知火燭。感謝佢」、「謝謝這位盡責嘅管理員，好人一生平安」、「好彩仲有，有負責任嘅管理」、「多謝宏志閣管理員」、「如果可以嘅話 不如寫封感謝佢嘅email send去佢公司」、「這管理員真心又做得好，難得」。

網民指大維修時窗戶長期被封或被棚網包圍，長年活在不見天日環境，居民不留神很可能不知道窗外情況，「唔係開著電視新聞、收音機、手機或親友通知, 又沒有響火警鐘, 真係外邊燒著都唔知」。