宏福苑火災｜獲救住戶稱火場：殘酷得令人窒息　網民：你也是英雄

大埔宏福苑於11月26日星期三發生五級火警，造成多人傷亡，但危難之中仍看到街坊守望相助精神。有宏福苑獲救居民今日（28日）在大埔街坊群組發長文，分享在火場的經歷，他表示是妻子致電才知道大廈起火，在濃煙籠罩下不到10秒，「眼睛已經不停標眼水、喉嚨感到熾熱」，形容火場所見「殘酷得令人窒息」，他在過程中曾出門救出一對困在走廊的夫婦，幸好最終3人一同被消防員救出。



樓主獲救的經歷令許多街坊、網民動容落淚，紛紛祝福身在醫院的事主平安，「睇到喊...最緊要人冇事，祝你早日康復」，許多人又認為事主在火難危險之際仍救了一對夫婦，形容他是「真英雄」，「感激你在危難關頭也能冷靜地幫忙另一家庭逃生」、「英雄，還救咗兩條生命」。



樓主上傳火災時單位內的照片。（fb群組「大埔TAI PO」圖片）

妻子致電才知火警 出門已「眼前一黑」

有獲救居民在facebook群組「大埔TAI PO」分享經歷，他事發當天正在家中休息，是太太致電通知才知道發生大火，他更衣出門時，開門已「眼前一黑，濃煙將我吞噬」，想打開手機電筒，但現場能見度極低，「伸手不見五指、呼吸困難」。

他回家關上門，和悲慟欲絕的太太通電話，問嘗試從逃生門衝到大堂的可能性，但太太說大堂位置已變火海「這一刻我已經知道最後的生路已經斷絕」。樓主坦言只能待救，冷靜下來找出毛巾濕水，此時聽到門外走廊有呼叫聲，便帶上毛巾衝出去，摸住走廊的牆呼喊對方，成功摸到對方，立即把人拉人入屋。

大埔宏福苑五級火至今（28日）第三天，消防仍在現場搜救，當中有消防員受傷，需臥床送院。（廖雁雄攝）

出門救困走廊夫婦 10秒已「標眼水喉嚨熾熱」

樓主指走出門10秒已「眼睛已經不停標眼水、喉嚨感到熾熱」，出門不到1分鐘深切體會到被濃煙包圍是如此難受。他入屋才發現對方是一對夫婦，逃生時衣著單薄、只著拖鞋，便給了他們鞋襪、長褲和帽子，因為家住2樓，便告訴他們「如果真的緊急關頭我們嘗試在窗外跳出去」。

樓主安慰夫婦一番後，坐在窗邊，「窗外無數燒著的雜物，如同黑色雪花，混雜著火星，從天而降。像一場絕望的雨」，又形容畫面「殘酷得令人窒息」。他拿起手機和重要的人交代，身在外國的媽媽也打來，他只能冷靜地安慰對方，一掛線眼睛已泛淚，有生離死別的感覺，而且現場不時傳出爆炸聲。幸好此時他在窗邊見到消防員身影，他即揮手並閃燈，等待消防救援。

「多謝消防員冒着生命危險將我們救出」

濃煙令人窒息，樓主被困家中數小時，待在房間的夫婦開始氣喘，終於去到傍晚6時許，消防駕起雲梯救人。樓主感嘆自己人生花了許多時間玩模型、限量版超合金、名牌，但最後他連孩子的玩具、妻子的物品全部都帶不走，只想感激「多謝消防員冒着生命危險將我們救出」。他也向大埔街坊報平安，目前正留院觀察。

宏福苑多幢大廈被波及，建築內外均火光熊熊。（香港01直播截圖）

網民淚崩打氣：最緊要人冇事

帖文令網民動容，紛紛為事主打氣，「好感動，祝你早日康復」、「完全能感受到生命的無常及無助」、「你做得好好，要好好休息」、「睇到喊...最緊要人冇事，祝你早日康復」、「坐響餐廳喊住咁睇」、「一家人齊整平安就好」、「你無事就太好，唔識的，大埔居民，一直等緊你們相片中的消息，祝你平安，願主祝福」、「最緊要人無事，一切皆是身外物，願你之後一切順利」、「我很感動， 你是香港人的驕傲，我很敬佩你」。

宏福苑多幢大廈被烈焰及濃煙吞噬。（香港01直播截圖）

網民讚「救人英雄」：多謝你救咗2位夫婦

其經歷令網民震撼，難以想像災場環境，「淨係睇文字都身歷其境」，許多人又讚揚事主也是「救人英雄」、「多謝你，真英雄。願平安，保重」、「多謝你救咗2位夫婦」、「冷靜的你，值得我們學習。振作和加油呀！ 多謝你臨危不亂！」、「感激你在危難關頭也能冷靜地幫忙另一家庭逃生」、「辛苦了，亦都多謝你係自己陷入危難同時依然有心對身邊的人伸出援手」、「多謝你在危急關頭，救多兩個人，多謝你報平安，看到你的分享，忍唔住喊咗」。