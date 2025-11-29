宏福苑大火│大埔煙民災場附近亂扔未熄煙頭　目擊者：真係好諷刺

大埔宏福苑於11月26日（周三）發生五級大火，至今造成逾百人枉死，多人受傷留醫，全港市民非痛不已。事發後有多名宏福苑居民曾表示，經常在棚架及施工範圍內目睹有工人吸煙，屢勸不改。



有大埔街坊在社交平台公審，指火災發生後竟看見仍有煙民亂棄煙頭，如將未熄滅煙頭棄於草叢，亦有人在火災現場附近將煙頭隨手扔地下，缺德舉動引來目擊者當場怒罵，狠斥「火燭到咁樣仲掉煙頭，你係咪有病呀」、「喺宏福苑隔籬食（煙）真係好諷刺，唔好唔記得佢起火係可能因為有人食煙」。網民擔憂悲劇重演，批評涉事者行為，「已經風高物燥，仲要四圍彈煙頭？消防員已經好攰，可唔可以唔好再製造咁多麻煩」。



大埔宏福苑於11月26日發生五級大火，至今造成逾百人喪命，全港市民非痛不已。（資料圖片）

「怒氣值×1000%」，該目擊女生在threads帳號「pallassng」發帖，指她在火災發生後，途經王肇枝（中學）通往廣福邨的行人隧道，發現有人邊行邊吸煙，本來覺得無大礙「（做）火車頭都算」，但行至隧道口竟看見對方亂棄煙頭，形容「一嘢彈著緊嘅煙頭喺草叢」。樓主直擊以上畫面按捺不住怒火，以咆哮聲量斥責「火燭到咁樣仲掉煙頭，你係咪有病呀」、「執返佢啦」，令周遭路人紛紛凝望。

煙民「亂棄未熄滅煙頭」至草叢 目擊港女咆哮斥責

樓主續稱，雖然不知對方是散步觀光、放狗、還是義工身份，她當時亦可能受火災影響，將怨氣遷怒對方身上，但就斷言「你一定係平時順手熟手彈開，無功德心貪方便嗰批（人）」。她對事件感到氣憤，不滿悲劇後仍有不少人貪方便和欠缺公德心，故將事件公審到網上。

有女生途經王肇枝中學通往廣福邨行人隧道，發現有人將仍未熄滅煙頭棄置草叢，憂再引火災怒公審。（示意圖／資料圖片）

另有大埔街坊在threads帳號「zeon0709」發帖，直斥「有部分香港人真係好X羞家」。樓主貼出多張照片，指有人火災發生後仍在宏福苑附近吸煙，形容對方「食完煙仲將煙頭掉落地下」，他於是上前要求對方拾起煙頭，並批評「喺宏福苑隔籬食（煙）真係好諷刺，唔好唔記得佢起火係可能因為有人食煙」。

煙民將煙頭棄置地上 途人提醒拾起拒絕理會

樓主續指，涉事煙民聞言似乎未覺自己有錯，只冷淡回覆「多謝提醒」，彷彿他的勸阻如無稽之談，更令他不忿的是，該名煙民離開後地上仍見煙頭，故藉事作呼籲他人「大家可以有返啲公德心嗎」。

另有煙民被直擊在宏福苑附近吸煙，目擊者形容「食完煙仲將煙頭掉落地下」。（「threads＠zeon0709」圖片）

目擊者曾上前要求對方拾起煙頭，但對方未有理會。（「threads＠zeon0709」圖片）

網民憂悲劇重演 提醒：食煙要有公民意識

許多網民不齒以上煙民行為，擔憂悲劇重演，「食煙就要有公民意識」、「個個都貪方便隨地掉，邊會自帶喺身裝返自己製造嘅垃圾？喺街（都）係咁掉煙頭，喺工地更加就手」、「發生咁大件事呢啲人都毫無自覺」、「食煙（係）個人喜好，但影響到人呢啲行為就最乞人憎」、「已經風高物燥，仲要四圍彈煙頭？消防員已經好攰，可唔可以唔好再製造咁多麻煩」。

網民擔憂悲劇重演，斥以上煙民行為，「發生咁大件事呢啲人都毫無自覺」。（資料圖片）

網民讚賞樓主勇於指責舉動：阻止緊再一次火燭機會

有人讚揚目擊者挺身而出指正亂棄煙頭舉動，「你無遷怒，正常人都會嬲到震」、「淨係彈煙頭落草叢已經抵X啦」、「明明把口就禮禮貌貌咁講多謝提醒，點解個身就言行不一」、「你做得好好」、「食煙唔係問題，問題係食完整熄嘅方法啱唔啱。你係阻止緊再一次火燭機會」、「諗起真相猜·情·尋最後一集，八仙嶺山上仲有好多煙頭，道理都係一樣，根本無吸取教訓」。

（threads）