宏福苑五級火│死亡人數超去年全年　住宅火連升4年　煙頭主因之一

有近2,000個單位的大埔居屋宏福苑於11月26日星期三發生五級火警，至周四中午已造成致至少44人死，71人傷其中17人危殆，包括一名消防員殉職，尚有逾200人失，預料死傷者可能會再增加。宏福苑奪命火是繼2008年旺角嘉禾大廈、即17年來再發生五級大火，亦是1996年嘉利大廈41死大火以來傷亡最慘重火災，如以住宅火警計算，則是香港史上死傷最慘重的火警。

數據顯示，近年住宅大廈火警有上升趨勢，由2021年起連升4年至2024年1,311宗，情況值得關注和進一步研究。今次大火起因尚待查明，而分析以往火警，不小心處理或棄置煙頭等火種，屬近年主要起火原因之一。



宏福苑被火焰吞噬，至少四幢大廈被波及陷入火海。（羅日昇攝）

宏福苑大火波及7幢住宅大廈，紀錄顯示，近10年住宅大廈火警有先跌後回升趨勢，由2016年1,383宗降至2020年1,019宗，及後連升4年至2024年1,311宗，增幅達28.7%。不過上述升幅或涉人口居住分布等原因，實際影響火警趨勢的因素須待進一步研究。

大埔宏福苑五級火，蔓延多座樓宇，大量單位內部起火，濃煙沖天。（林振華攝）

+ 1

火警於11月26日星期三2時51分發生，至下午約3時升為三級，並於傍晚6時22分升為五級火。紀錄顯示，本港近10年累計錄得63宗三級或以上大火，當中10宗或16%起火地點為住宅大廈。而對上次五級火警發生於2008年旺角嘉禾大廈，當時造成4死55傷，死者包括2名消防員。

今次大埔宏福苑大火已釀成至少44死71傷，死亡人數已超過去年全年的33人，並且超過1996年嘉利大廈五級火，當年大火致41死80傷，當中包括一名消防員殉職。

警方目前以涉嫌「誤殺」罪名拘捕3名男子，包括涉事建築工程公司的兩名董事及1名工程顧問。

宏福苑起火原因有待查明，不過屋苑現正進行大維修，早前已有居民在群組發文，指曾見到有工人疑似在外牆棚架吸煙，擔憂會增加火警風險。事實上，不小心處理或棄置煙頭、火柴和蠟燭等，亦屬近年火警三大主要起因之一，2024年導致523宗火警，僅次於煮食爐火及電力故障。