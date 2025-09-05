大叔停車場吸煙！煙頭放他人車頂「當煙灰盅」　網民：犯3宗罪

把自己汽車當寶，卻當別人的車是「草」？有網民上傳行車記錄儀（車cam）影片並氣極公審1名男司機，稱在停車場泊車期間，兩人的車就泊在相鄰車格，而對方不但開車門撞到他的車身，還將正在燃點的香煙放在他的車頂「當煙灰盅」。對方之後吹吹煙灰就上車離去，而他數日後翻查影片時才得知事件。



不少網民都批評該名男司機不但公然違法在停車場吸煙，甚至「離譜」到將正燃燒的香煙放在他人車頂，「人渣中嘅人渣！」、「唔X放自己車頂？好X賤格啵」、「用人車頂當煙灰盅佢好慣手勢」，並建議片主報警。



有網民上傳車cam片公審1名男司機，指對方不但開車門撞到他的車身，還將煙頭放在他的車頂。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

該名網民於8月8日在Facebook群組「車cam L（香港群組）」上傳「車cam」片，大罵「開門X已經乞人憎，停車場食煙再PX啲，仲將支煙放喺人哋車頂當煙灰盅真係第一次見」。

先撞人車門再將香煙放別人車頂

從該段長約52秒影片可見，事發地點為停車場，停泊在片主旁邊車位的私家車司機打開汽車後座車門放疊手上物品時，已將車門拍到片主車身；而該名司機不夠空間將手上物件放到後座，竟將叼在嘴中正中燃燒的煙放到片主車頂，然後再俯身收拾汽車後座。

大叔將口中叼着的煙拿下，暫放到樓主車頂。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

大叔將口中叼着的煙拿下，暫放到樓主車頂。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

收拾妥當後，他才拿起放在片主車頂的香煙，往地上彈煙灰，隨後疑見到片主車頂遺留煙灰，於是靠近做出吹氣動作，似在將車頂煙灰吹走。

片主在帖文下方留言回應網民查詢，解釋「其實都係耐唔耐撳入個app望下，條片已經係上星期錄低。咁啱見到有條友揸住支煙係車隔籬先撳入去望下，點知嘴都o埋」。

大叔拿起放左片主車頂的香煙，往地上彈煙灰。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

大叔疑見到片主車頂遺留煙灰，於是靠近做出吹氣動作，似在將車頂煙灰吹走。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民狠批連做3種「乞人憎」行為：人渣

影片引起網民熱議，大批網民紛紛留言批評該名男司機「邊有人咁衰㗎」、「人渣中嘅人渣！」、「X到離地，真係第一次見咁嘅X人」。亦有網民指摘司機在不足1分鐘影片中已經做出3種「乞人憎」行為，包括打開車門時碰撞到他人車身、涉嫌停車場違例吸煙及將正燃點的香煙放在他人車頂，不少人認為放煙到別人車上是「最離譜」，「有啲車車頂有條膠邊，多X得佢唔少」、「唔X放自己車頂？好X賤格啵」、「用人車頂當煙灰盅佢好慣手勢」。

另有網民就建議樓主報警，「報警刑事毁壞咁就可以攞到停車場CCTV，就可以搵到架車牌」、「呢啲X樣唔可以放過佢」、「希望樓主可以報警，因為如果佢再犯，就又多一個受害者，可能你或我」、「可以直接打999，話你架車俾人放類似煙頭或燃燒緊嘅東西上車頂，有片」。

影片可見香煙前端有火光，明顯正在點燃。而根據現行法例，任何人不得在停車場內吸煙。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

法律規定不得在停車場吸煙

根據香港法例第374C章《道路交通（泊車）規例》第25條，任何人在停車場內不得吸煙；任何人違反該條文，即屬犯罪。而根據第200章《刑事罪行條例》第60條摧毀或損壞財產，任何人無合法辯解而摧毀或損壞屬於他人的財產，意圖摧毀或損壞該財產或罔顧該財產是否會被摧毀或損壞，即屬犯罪，一經定罪可處監禁10年。

（Facebook「車cam L（香港群組）」）