宏福苑大火｜12歲女童悼離世朋友：喊到失聲　網民安慰：好好保重

大埔宏福苑五級火造成逾百人死亡，有12歲女童於網上發文表示，她的好朋友及朋友弟弟於大火中不幸喪生，她收到消息後十分崩潰，「喊到失聲」，並轉述朋友父母認屍後所說的話，「佢條屍已經燒到成身黑晒，唔仔細睇完全認唔出係佢」，她表示會出席朋友的葬禮，喊話道「永遠嘅好朋友，愛你」。



不少網民留言安慰，「容許我這個陌生人同你講聲，撐住！」、「你仲細呀，有咩handle唔到，上來同大家傾下，或者要尋求專業協助，好好保重！」、「千萬千萬千萬唔好難過咁耐，因為係朋友嘅話，佢未行完嘅路，你可以幫佢行埋佢，用你隻眼、你隻腳、你隻手，去完成佢未完成嘅事。你仲有漫漫長路，保重」。



有12歲女童於網上發文表示，她的好朋友及朋友弟弟於大火中不幸喪生，收到消息後，她十分崩潰，「喊到失聲」。（Threads@chicken_wingyau）

該女童11月29日於Threads發文講述感受，表示「大埔嘅嗰場火，連我最好嘅frd（朋友）都帶走埋，昨日收到消息，話佢同佢細佬都已經死咗，我見到即刻崩潰。由細到大，我都冇試過真係喊到失聲」。

朋友宏福苑大火中離世 12歲女童：喊到失聲

女童說，從4歲起就認識這位朋友，到現時已12歲，大火發生前還一起逛過街，「冇諗過佢就咁走咗」。女童坦言，「我係學校唔係太多frd，依家連老best都冇咗，沒人陪我，好絕望。聽日就要去驗屍（認屍），我真係一啲心理準備都冇，去到我驚我喊到暈咗」。

女童向離世的朋友喊話道，「咁多嘢做，係時候要休息下啦，而你都唔一定可以陪我一世，但你都喺我心中，永遠嘅好朋友，愛你」。（Threads@chicken_wingyau）

女童：永遠嘅好朋友，愛你

女童向朋友喊話道，「咁多嘢做，係時候要休息下啦，而你都唔一定可以陪我一世，但你都喺我心中，永遠嘅好朋友，愛你」、「老best我聽日就嚟探你啦，我好掛住你」。

網民留言安慰，「樓主你好叻，呢件事對大人嚟講都已經好痛心，對12歲嘅你而言一定更難接受，覺得寂寞嘅話上嚟Threads開下post，相信好多哥哥姐姐願意同你傾計，take care」、「小妹妹妳咁細個就要面對死亡真係不容易，希望妳好朋友安息，妳哋一齊相處嘅回憶會永存，佢都一直在的」。

網民勸勿認屍憂難接受：朋友唔係善終

對於有網民質疑為何未成年人士會收到認屍訊息，對帖文可信性有保留，「你未成年又唔係親屬無理由你可以去認屍，同埋就算家屬畀你去睇，你最好唔好去認屍，小朋友會好難接受，因為你朋友實在唔係善終，可能會同平時嘅樣子有落差，不如等出殯時先去見最後一面」。

女童回覆說，「佢阿爸阿媽俾我睇，我就決定去，因為我要見佢最後一面」。網民表示，「妹妹好勇敢！建議你搵屋企人陪你去，我知道你今次唔去你可能會後悔一世。加油、振作！」、「尊重你但真係好好做心理準備，如果你爸爸媽媽知道你哋係要好嘅朋友，可以請爸媽陪你」。

終決定朋友辦葬禮時才探望

樓主於11月30日周日再度發文表示，經過深思熟慮，最終決定舉辦葬禮時才去探望逝世的朋友，「今日去驗屍（認屍），frd嘅阿爸/媽話佢條屍已經燒到成身黑晒，唔仔細睇完全認唔出係佢」。她慨嘆，「點解呢場火偏偏要帶走咁多人，大埔火災一定要深究」。