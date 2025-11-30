宏福苑大火｜搬屋公司籲市民捐二手家電　老闆購浴室寶助長者災民

大埔宏福苑五級火致大批住戶痛失家園，搬屋公司「貨Van仔（Fvj Logistics）」於網上呼籲市民捐贈二手八成新家電援助災民，老闆Anson接受《香港01》訪問時表示，目前已有約25名熱心市民捐贈微波爐、電磁爐、小型雪櫃等家電，小型雪櫃數量仍未足夠，盼有能力市民繼續捐贈，並自行送到新蒲崗三祝街10號正華工業大廈停車場汽水機旁，現場有保安看守及有閉路電視監察。Anson亦透露，已自行出資購買20部浴室寶，盼能幫助有長者的受災家庭渡過寒冬。



搬屋公司「貨Van仔」於網上呼籲市民捐贈二手八成新家電援助宏福苑災民，目前已收到約25名市民捐贈家電。（「貨Van仔」老闆Anson提供）

不少失去家園的災民目前已獲政府安排入住位於大埔的過渡性房屋，惟欠缺家電等生活所需。有見及此，搬屋公司「貨Van仔（Fvj Logistics）」於facebook專頁發文呼籲市民捐贈二手八成新家電，助解災民燃眉之急。

「貨Van仔」老闆呼籲市民捐贈二手家電

老闆Anson接受《香港01》訪問時表示，這兩天已有約25名熱心市民捐贈微波爐、飯煲、小型雪櫃，更有市民自行掏錢購買15部全新單頭電磁爐，他非常感激市民的捐贈，亦透露仍急需小型雪櫃，另需要暖風機、小型暖爐、單人床架（需要拆開及保存好所有螺絲）及風筒。

「貨Van仔」老闆Anson非常感激市民的捐贈，亦透露小型雪櫃數量仍未足夠。（「貨Van仔」fb專頁圖片）

如何能捐贈二手電器助宏福苑災民？

Anson指出，公司人手物力不足，故需要勞煩有意捐贈的市民自行將家電送到新蒲崗三祝街10號正華工業大廈停車場汽水機旁，此舉相信亦可杜絕有人故意捐贈過於殘舊或已損壞的家電，「以前試過好多時上門收，啲人捐啲好殘舊唔適合嘅家電出嚟，似係想人幫手處理已經用唔到嘅家電，但如果市民要特登嚟到，相信都係有心人士捐先會特登過嚟」。

Anson又說，若災民急需家電，可預約及周一（12月1日）前往該家電捐贈處挑選，有長者或嬰兒家庭優先，同時須出示災民證核實身份，若搬運上有困難可隨時提出，他願意出資幫忙召客貨車。Anson亦強調，家電捐贈處有保安看守及有閉路電視監察，市民毋須擔心捐贈後會被盜走。

「貨Van仔」老闆Anson於facebook專頁發文表示，已將1部小型雪櫃送到已入住過渡性房屋樂善村的災民手中。（「貨Van仔」fb專頁圖片）

「貨Van仔」老闆Anson於facebook專頁發文表示，已將1部小型雪櫃送到已入住過渡性房屋樂善村的災民手中。（「貨Van仔」fb專頁圖片）

「貨Van仔」老闆Anson於facebook專頁發文表示，已將1部小型雪櫃送到已入住過渡性房屋樂善村的災民手中。（「貨Van仔」fb專頁圖片）

購浴室寶助長者度寒冬

Anson感激家電零售批發商「天天電業」，以每部約700元價錢售出市價至少逾千元的浴室寶，Anson已購入20部，預計周一送達，預計幫助到20個有長者的家庭，他說「冬天好凍，過渡性房屋嗰度又空曠，啲老人家好慘，希望浴室寶幫到佢哋冇咁凍」。

Anson同時感激迷你倉公司「飛力士迷你倉（flexistore）」免費借出位於正華工業大廈的倉庫1個月放置家電，「啟動呢一個冇任何回報，純粹一顆心嘅project」。