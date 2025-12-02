巴士大叔爽吃粟一燒！一舉動令碎片滿地　後續這樣扔包裝袋更衰

乘搭巴士不准飲食是常識吧？惟最近有網民上傳在巴士車廂拍攝的影片，公審1名大叔乘客在巴士上吃零食，該名大叔坐在巴士上層最後的座位，手拿着粟一燒，一邊戴着耳機使用手機，一邊埋頭吃零食，其間更舉起包裝袋，以便吃掉袋中的零食屑碎。樓主怒批該名大叔沒有公德心，不但把零食碎片全掃到地上，最後更把包裝袋扔到地板，「你自己件衫污糟就掃落地下？巴士污糟邊個掃？」。



有網民上傳在巴士上拍攝的影片，公審1名大叔在巴士上吃粟一燒。（Facebook影片截圖）

巴士大叔吃粟一燒弄得滿地垃圾

樓主在Facebook群組「屯門公路塞車關注組」發文，表示事發於上周五（11月28日）晚上，他乘坐59M巴士前往屯門，不久便看到鄰座的大叔「開餐」。片段顯示，該名大叔坐在巴士上層最後的座位，手拿1包粟一燒，一邊戴着耳機地使用手機，一邊埋頭吃粟一燒，其間更舉起包裝袋，將袋中碎屑倒入口中。

樓主在文中表示，該名大叔不但將身上的零食碎屑全掃落地，最後更將包裝袋扔到地上，不禁怒斥「全程拎住包粟一燒食到索索聲，你自己件衫污糟就掃落地下？巴士污糟邊個掃？」。

網民批大叔無公德心

帖文引來網民留言討論，紛紛表示該名大叔沒有公德心，「香港缺乏公民教育，大把呢啲自私冇公德嘅人」、「搭車嗰一陣都停唔到口」、「有冇同司機講？有冇X（鬧）佢？」、「樓主出埋樣做得好啱」、「坐最後最角位唔俾人見，偏偏上晒镜」。