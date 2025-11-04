巴士阿婆大聲講電話被罵！斥不尊敬老人：我天生大聲　司機奇招KO

乘搭巴士應互諒互讓，切勿騷擾到司機和其他乘客。本港網絡瘋傳影片，指龍運巴士有阿婆大聲講電話，乘客要求降低音量，阿婆隨即咆哮「打電話關你X事！」、「你哋唔尊敬老人㗎嘛」、「X！你做雞我咪做雞囉！」，更聲言「我天生係咁（大聲），無辦法」。阿婆與乘客爭執，司機忍無可忍在公路上停車後，用絕招「KO」阿婆，令阿婆連聲道歉，獲全車乘客讚好。



影片引來網民熱議，紛紛批評阿婆離譜，又讚揚司機「做得好」，「司機叔叔E Q高」、「個司機真係好型，respect」、「喺公眾交通工具大聲睇片、講電話，呢個行為真係要整治下」。



本港網絡瘋傳影片，指龍運巴士有阿婆大聲講電話，與要求降低音量的乘客爭執。（Threads@xhead.boary）

大聲講電話隨時引起爭執。有乘客於社交平台Threads發布影片，指有阿婆於上水站上車乘搭龍運巴士不久，就開始「勁大聲」講電話，有乘客叫她「細聲啲」，阿婆便開始「爆粗」責罵對方「不停X」，即使其他乘客一齊叫她「細聲d啲」，阿婆仍沒有停口「繼續X」，最終司機出動絕招才成功令阿婆收聲。

巴士阿婆大聲講電話被罵 反嗆：唔畀人打電話？

影片長3分30秒，坐在龍運巴士上層近樓梯口位置的阿婆，正與多名乘客爭吵，怒罵「臭X！打電話關你X事！」。乘客回應「你嘈到人啊嘛！」、「落下邊打啊你！出出面打啊」，阿婆反駁「真係好X煩啊！打電話唔畀人打㗎？」。乘客重申「嘈到人就唔得囉」、「細聲啲得唔得啊？」，更有乘客表示要「報警」，惟阿婆反嗆「你咪報囉，X你！我打個電話唔打得啊？有無話唔打得電話啊？」，乘客解釋「有噪音咪唔得囉，嘈到人咪唔得囉！」。

坐在龍運巴士上層近樓梯口位置的阿婆，正與多名乘客爭吵，怒罵「臭X！打電話關你X事！」。（Threads@xhead.boary）

被乘客圍攻 阿婆批：唔尊敬老人

雙方爭吵愈演愈烈，阿婆指摘女乘客「雞嚟啊，咁點啊」，女乘客回擊「你雞婆啊嘛」，阿婆怒指「X！你做雞我咪做雞囉！有人講電話唔畀講嘅你」。另1女乘客強調「講粗口犯法」，阿婆批評「你哋唔尊敬老人㗎嘛！我打個電話你話唔打得！」，女乘客則表示「無話你唔打得啊，你講細聲啲得唔得啊」。

阿婆：我天生大聲 司機奇招KO即道歉

這時司機終忍無可忍，把巴士停泊公路一旁後，走到上層處理，向阿婆明言「你唔好咁大聲，我一報警全部……你而家細聲啲」，然而阿婆繼續與乘客爭執，司機於是「爆氣」說「嗱，如果你哋再嘈呢，我一報警全部無得返去！去旅行嘅無得去，去港珠澳全部無，而家點樣？大家妥唔妥協？」。阿婆聞言指「你咁樣講咪大家算數囉……我一開始無咁大聲，係佢（乘客）話（唔畀）打電話之嘛」，司機指出「你而家都好大聲同我講嘢」，阿婆揚言「師傅，我天生係咁（大聲），無辦法」，隨即有乘客批評「咁你咪改囉！你阻X住我返工啊」。

司機忍無可忍，停車走到上層處理。（Threads@xhead.boary）

阿婆最終向司機道歉，「SORRY，SORRY，開車開車」。（Threads@xhead.boary）

這時有女乘客上前，向阿婆表示「小姐，大聲係因為會騷擾到司機行車，咁如果炒咗車……你明啊嘛，你了解啊嘛？」，司機亦說「唔好嘈喇，我就係聽到你好大聲講嘢」，阿婆最終向司機道歉，「SORRY，SORRY，開車開車」，乘客向司機道謝，「完咗喇，唔該晒」。

而司機走回駕駛座前重申，「1人少句聲唔好嘈喇，唔好騷擾我揸車。大家1人少句，平平安安，快快樂樂，去旅行去旅行，返屋企嘅返屋企，OK？」，阿婆回應「唔該你師傅」。

司機走回駕駛座前重申，「1人少句聲唔好嘈喇，唔好騷擾我揸車」。（Threads@xhead.boary）

網民讚司機做得好：真係好型

網民看過影片紛紛批評阿婆離譜，讚揚司機「做得好」，「司機叔叔EQ高」、「司機好嘢，幾句說話化解衝突 」、「個司機真係好型，respect」、「司機好好，好冷靜」、「師傅好野喎，真係停車上嚟調停」、「大家咁齊心真好」、「最尾大團圓结局，開到車，好事」。

也有網民認為應認真處理在公共交通工具上大聲播片、大聲講電話等行為，「睇片又唔用耳機，開到大一大聲人哋好聲好氣話佢，佢就喺度發爛渣，其實最好就票控呢啲人，罰佢幾千蚊睇佢仲敢唔敢」、「真係好多PX，唔理影響別人，仲要聲大夾惡，真係好討厭」、「喺公眾交通工具大聲睇片、講電話，呢個行為真係要整治下」。