大埔宏福苑火災｜冰粒老闆低調為消防送冰　收義工電話：唔好講錢

大埔宏福苑於11月26日（周三）發生五級大火，至今造成逾百人枉死，無數市民出心出力，不少人在救急扶危關頭低調行善。有網民分享，消防員全力救火救人期間，晚上希望買冰塊給消防員降溫，遂致電德保冰粒時，老闆「第一句就答唔好講錢住，聽日要點樣安排，你教我話我知，我驚我做得唔好幫唔到手」，最後更拒收一分一毫，「謝你！香港需要你們」。網民感激老闆低調行善，「好感恩香港仲有愛香港嘅大家，呢啲就係真正嘅香港精神」。帖文也引來老闆娘親自回應。



有義工網民分享，她致電德保雪粒表示想買冰給消防員降溫，老闆拒收錢馬上低調幫忙。（Threads「aoyama_mama」）

災難面前許多熱心港人出心出力默默做事。有港媽在Threads發文，指火災期間晚上想到找冰粒幫消防員降溫，「噚晚完全就咁上網搵個電話打電話去公司」。當時聽到德保冰粒的羅老闆應正在家照顧小朋友，仍馬上放下手頭事務聽其需求，27日（大火翌日）一早馬上回公司開車運送大批冰粒到災場，「德保冰粒羅先生真係一個好好嘅人」。

有義工網民分享，她致電德保雪粒想買冰給消防員降溫，老闆拒收錢馬上低調幫忙。（Threads「aoyama_mama」）

義工問價錢：老闆第一句就答唔好講錢住

港媽曾問羅先生要付多少錢，「佢第一句就答唔好講錢住，聽日要點樣安排你教我話我知，我驚我做得唔好幫唔到手，到最後佢都冇收過一分一毫，多謝你！香港需要你們」。

老闆低調行善的舉動在網上引起熱議，而德保雪粒老闆娘羅太也在帖文下回應，「首先代羅生多謝你，我哋只係為港人出一點力，不足掛齒」，又透露樓主當時人不在港，仍熱心聯絡希望幫助，「香港人都好感恩有你」。她指接電話的晚上是羅先生媽媽生日，故現場小朋友聲音較吵，加上家中正大裝修，「時間同溝通上可能有做唔好地方，唔好介意」。

有義工網民分享，她致電德保雪粒想買冰給消防員降溫，老闆拒收錢馬上低調幫忙。（Threads「aoyama_mama」）

老闆娘大埔長大睇電視流淚 老闆即想出力

羅太亦藉帖文向丈夫道謝，因為她在大埔長大而且充滿回憶，「（羅生）話見到我睇電視不禁流淚，所以更想出一點力，向消防員致敬，香港加油，大埔加油」。

羅太也在帖文回應，稱自己在大埔長大，丈夫不忍她在電視機前流淚想出一分力。（Threads截圖）

網民：無出過聲咁幫人，呢啲係真英雄

事件也網民感動，「樓主、羅生羅太，好人一生平安」、「徳保無出過聲咁幫人，呢啲係真英雄，respect」、「呢啲係香港人精神，永遠無變，多謝德保冰粒羅先生，冰粒作用最大」、「消防員着住超厚装束 出入火場 一定需要凍飲降溫 再謝」、「謝謝羅生、羅太 多謝德保冰粒感謝，香港還有大家」、「好感恩香港仲有愛香港嘅大家，呢啲就係真正嘅香港精神」。