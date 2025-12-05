電動牙刷失靈震動不止！港鐵男勁尷尬　網民笑：人哋以為你用震X

不少人會選擇使用電動牙刷，為求達到深層清潔的效果。有港男在網上發文，指其電動牙刷失靈，他特意乘車前往維修中心，可惜放在背囊的牙刷「突然開咗唔識停」，在港鐵車廂內不停震動兼發出聲響，令他甚感無助，「點化解尷尬？」



樓主更在帖文上傳影片，引來網民爆笑，「好shame（羞恥）」、「人哋以為你用震X」，又調侃「太礙眼了，放入褲袋吧」、「用大髀夾住可以滅聲」、「揀一位與你有緣嘅人，放喺佢腳隔籬，行開少少再大聲話你跌咗嘢」。



該港男在threads帳號「watchingyau」上傳影片，分享他當時正搭乘港鐵，指僅使用1年的電動牙刷因開關失靈，故打算前往維修中心修理，但乘車途中卻令他非常無助，因為原本放在背囊的牙刷「突然開咗唔識停」，因此詢問他人「點化解尷尬？」

電動牙刷震動不停有聲響 港男沿途這樣做

影片所見，樓主坐在座位上，無論他如何按壓電動牙刷的按鈕，牙刷仍不受控地震動及發出聲響，另一影片他則表示「電池繼（續）航」，可見牙刷仍震動不止，令他相當尷尬。樓主續稱，45分鐘後成功將牙刷送到維修中心，但就形容他當時解決方法則是全程用手拿着牙刷，並將耳機調較至最大聲假裝沒事，不禁自嘲「笑一個」。

網民笑指會被誤會用性玩具

帖文引來網民爆笑，「你呢個係我近期會真心笑嘅」、「好shame（羞恥）」、「人哋以為你用震X」，有人則認真予以建議，「充電底座扭開佢，拿粒電出嚟」、「用白醋加熱水，唔好太熱，浸過粒掣，浸個幾鐘嘗試撳吓有無反應，期間可以不斷嘗試撳掣同搵條又尖又稍為硬少少不斷挑吓條罅，原因係粒掣裏面藏咗好多污糟嘢，黐實咗」。

遭網民落井下石：用大髀夾住可以滅聲

惟更多人「落井下石」調侃樓主，「含住佢扮刷牙」、「即刻攞牙膏同刷頭出嚟刷牙啦！仲等？」、「快啲大聲唱歌，用歌聲掩蓋電動牙刷嘅震動」、「較到最大，放喺膊頭扮按摩」、「牙刷play？」、「收埋佢囉，收喺邊度你自己諗」、「用大髀夾住可以滅聲」、「太礙眼了，放入褲袋吧」、「揀一位與你有緣嘅人，放喺佢腳隔籬，行開少少再大聲話你跌咗嘢」。

