尷尬！鄉音女搭小巴問「傳洋蔥」　港女悉目的地崩潰：原來去這裏

香港「傳洋蔥」是哪個地方？有港女於社交平台發文，指乘搭小巴時，有1名略帶鄉音女子上車問司機「係咪傳洋蔥呀？」，令她一頭霧水，惟司機竟然「秒懂」，叫女子上車。港女崩潰下幾經思量，終恍然大悟，明白女子目的地。



帖文引來網民熱議，不少人爆笑，「侏儒村（G2000）啲同鄉」；也有網民表示欣賞女子努力說廣東話，「都欣賞佢講廣東話，，講得正唔正係其次啦」。



有港女指乘搭小巴時，有1名略帶鄉音女子上車問司機「係咪傳洋蔥呀？」，令她一頭霧水。（資料圖片）

女子搭小巴想去「傳洋蔥」 司機秒懂叫上車

香港哪裏是「傳洋蔥」？該港女於社交平台Threads發帖文，指乘搭新界481號專線小巴時，有1名女子上車問司機「係咪傳洋蔥呀？」。

樓主與司機聞言摸不着頭腦，女子於是再問「架車係咪去傳洋蔥？」，這時司機意會到「傳洋蔥」意思，叫女子上車，「係呀，上啦」，惟樓主仍然茫無頭緒。

女子再問「架車係咪去傳洋蔥？」，司機意會到「傳洋蔥」意思，叫女子上車。（AI生成圖片）

「傳洋蔥」原來是這公屋

最終港女幾經思量，終恍然大悟，原來女子所說的「傳洋蔥」，是位於火炭的公屋「駿洋邨」，「後尾諗咗一陣，先get到應該係講駿洋邨」。

女子所說的「傳洋蔥」，是位於火炭的公屋「駿洋邨」。（資料圖片）

網民分享爆笑經歷

網民看過帖文爆笑，「侏儒村（G2000）啲同鄉」。亦有網民分享同類經歷，「我灣仔試過問我『鬧呆深』點樣去。地鐵到嗎。鬧呆深……炮台山」、「我試過有個半鹹淡嘅女人行埋嚟問我同表妹幾次知唔知『乜L邨』喺邊……我2個答佢我唔知你講邊L條邨喎……最後我姑姐問佢係唔搵『德朗邨』」、「問路：（普通話）請問怎樣去『去城市』？我：這裏就是城市呀。問路：不是，我想去『去城市』，買藥的。我：……（好彩我普通話唔差）……（廣東話）哦，你想去『屈臣氏』呀？問路：對對對」、「入餐廳問侍應：胡佳，有冇死？原來係問『唔該，有冇水』」。

欣賞努力說廣東話

也有網民表示欣賞女子努力說廣東話，不應取笑，「都欣賞佢講廣東話，，講得正唔正係其次啦」、「起碼人哋有試着照讀音讀先，尊重本地文化」。