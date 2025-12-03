食客麥當勞佔4人位被要求調位　答應後續令人傻眼：即是叫我起來

食肆為就人數要求調位十分平常，可是有網民經歷十分「離奇」的調位要求，他指自己在麥當勞獨自在四人枱用餐，有女生過來要求她換位，因為連女生在內有四人同行。當他正想答應時問女生「你們位子在哪？」，可是對方竟然表示原來她們沒有位子，「可能要麻煩你自己找」，讓網民驚呆。



帖文引來不少網民分享類似遭遇，「我遇過，是店員叫我起來」、「社會已經充滿勇敢的氛圍，勇敢的不要臉」。



有網民在Threads上發文，指在麥當勞獨自坐四人位用餐時，有女生因四人同行要求調位，樓主答應後才發現對方跟本未有位，驚訝「那不叫換位子吧？你只是婉轉的叫我起來」。

網民同分享類似「騎呢」經歷

帖文引來不少網民留言，「社會已經充滿勇敢的氛圍，勇敢的不要臉」。有人分享類似情況，「我遇過，是店員叫我起來，我說可以，起來後問店員，我要坐哪裡？店員說你要等等喔，等一下有人吃完，你再找位置坐」、「9月的時候我從巴黎飛北京，加價買了經濟艙中相對較好的位子，長程可以躺下睡覺，竟然有一個也是經濟艙，但艙等最後面的阿姨走來跟我換位子，還很情勒的說：她原本位子很難睡，關我X事？這就是加價位耶，更何況妳覺得難睡還叫我去睡」。

網民拒絕調位原因惹笑

有人指「吃湯圓有個男大生問我旁邊椅子有沒有坐人，我說沒有，結果他帶了大概八個人有男有女坐在我這桌，他們湯圓來了大家都不發一語，也不開動，我覺得超級傻眼又尷尬，裝鎮定地把我的湯圓趕快吃完趕快離開，以後有人問我旁邊有沒有坐人我一律說有」。另有人亦笑言：「在高鐵上，有一個男生想要和我交換座位，他說：『不好意思，我想跟我女友一起坐。』但我拒絕了…拜託，我也想跟你女友坐」。

