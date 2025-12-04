宏福苑大火｜各地17名音樂家合奏「音佑香港」　願︰香港早日康復

大埔宏福苑大火造成逾百人傷亡，逾千人流離失所，慘劇引來世界各地關注，許多人都想為災民出一份力。香港青年中提琴家伍國睿（George）錄製影片「音佑香港」送給全香港人，其後與16名來自世界各地的青年音樂家朋友共同合奏，「希望這一分多鐘的樂曲能稍撫受災民眾的心靈，將這份溫暖傳遞給他們，也傳遞給全香港」。



來自各國的音樂家大部份人不懂廣東話，但都用廣東話向港人表示，「香港，早日康復」，許多網民留言感謝他們一番善心。



世界各地17名青年音樂家合奏樂曲 錄製「音佑香港」影片

20歲香港青年中提琴家伍國睿（George）目前是美國茱莉亞音樂學院（Juilliard School ）的大三學生，得知大埔宏福苑發生大火，便聯同16位青年音樂家朋友，分別合奏一首樂曲，同時進行錄製影片。眾人來自香港、中國、美國、意大利、韓國、菲律賓、阿根廷、土耳其阿爾巴尼亞委內瑞拉、古巴，以及伊朗，音樂影片名為「音佑香港」。

眾人︰香港，早日康復

片中可見，眾人使用大中小提琴和鋼琴等樂器，分別演奏一小段，合併成為一首完整樂曲，眾人明顯不懂得廣東話，但都用廣東話表示，「香港，早日康復」，大量網民留言感謝這批年輕音樂家對香港的關心。

▼大埔宏福苑大火災．現場▼



大埔宏福苑五級大火死傷枕藉。（資料圖片）

發起人︰希望能稍撫災民心靈

伍國睿希望這首樂曲可以稍撫災民心靈，「將這份溫暖傳遞給他們，也傳遞給全香港」，影片上載36小時後，instagram和其他平台合共的瀏覽量超過2萬次，多過同期其他音樂影片和一般涉及到古典音樂影片。伍國睿將於12月5日從紐約返港，希望能親自前往受災區域，「為受影響的人演奏音樂，為他們帶來一絲慰籍」。

