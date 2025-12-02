宏福苑大火│原外出逃一劫！好爸爸為救BB衝入火場喪命：父母偉大

【大埔宏福苑大火／5級火／奪命火警／火災】大埔宏福苑11月26日（星期三）發生的5級大火，至今已造成逾百人死亡，包括大埔醫院精神科1名病人服務助理。有網民於社交平台發文，指其舊客戶是醫院助理，對方透露火警發生時這名死者原本外出工作，但得悉其嬰兒及老人家被困火場，決定衝入火場救家人，最終喪命，悲呼「幻想唔到做父母可以有幾偉大……」。



帖文引來網民熱議，「做父母只想盡一切努力去保護子女……」、「子女的命比自己重要，是為人父母後才會知道的事」、「願安息」。



大埔宏福苑5級火，蔓延多座樓宇，火勢更由棚架燒至部分單位內部，有單內火光熊熊。

該網民於12月1日在社交平台發帖文，指其舊客戶在醫院做助理，透露聲稱是這名在宏福苑大火喪生的大埔醫院病人助理遇難內情。

好爸爸為救BB及家人衝入火場終喪命

樓主表示，死者當日返「通宵更」，與老婆外出工作，只有嬰兒及老人家在家。到當日下午3時許火警發生後，就致電醫院說「今晚返唔到工」，嘗試衝入火場救家人，結果下午6時許開始病房同事與他失去聯絡，「即係佢本身唔洗死，但為咗試下救屋企人先搏命……全部遇難……得返老婆喺街無事」，悲呼「RIP……幻想唔到做父母可以有幾偉大」。

大批市民11月30日到大埔宏福苑火災災場附近的廣福邨獻花悼念死難者。人龍沿着林村河旁排隊，看不到龍尾。

網民淚崩：父母只想盡一切努力去保護子女

網民看後淚崩，「做父母只想盡一切努力去保護子女」、「子女的命比自己重要，是為人父母後才會知道的事……RIP」、「如果唔衝，也會內疚一生……」、「又睇到喊咗……」、「願安息」。