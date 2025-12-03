宏福苑大火｜受災者獲HR特別恩恤放喪假提供宿舍　網民：人間有愛

【大埔宏福苑／5級火／奪命火】大埔宏福苑11月26日（星期三）發生五級大火，至今造成逾百人死亡。有男網民指有舊同事是火災災民，對方有家人遇難，雖然他在公司未做夠半年，本來沒有恩恤假，但HR（人力資源部）體恤他的情況給他8天恩恤假處理家人後事，再向他提供讓高級職員入住的宿舍，認為公司的處理手法，情理兼備算不錯。



不少網民認為HR做得好，「HR真係好好，仲畀埋宿舍」、「有同理心好緊要」、「雪中送炭，人間有愛，祝平安」。



樓主指舊同事的家人在火災中遇難，雖入職不足半年，但獲HR特別批出喪假，更提供宿舍讓他入住。（資料圖片）

受災者獲HR特別批出恩恤假及提供宿舍

有男網民在Threads上發文指舊同事入職1間半公營機構的公司不夠半年，是今次大火的受災人士，有家人在火災中喪生，「未做夠半年本來冇恩恤假，但HR照畀咗佢同另外畀8日假處理家事，另再提供本身畀高級職員入住嘅宿舍」，不過舊同事沒有入住宿舍。樓主認為HR今次處理得好，「有時情理兼備真係好重要」。

HR獲網民讚做法有同理心。（AI生成圖片）

網民讚HR做法有人情味：雪中送炭

帖文引來不少網民留言讚HR做法有人情味，「雪中送炭，人間有愛，祝平安」、「HR真係好好，仲畀埋宿舍」、「HR好同唔好真係一線之差，有同理心好緊要」。不過有人認為「HR未必有咁嘅權力，係公司政策為呢件事特事特辦」，有人回應「但都要有HR諗到問老細可唔可以咁做，而唔係一來就reject同事」。