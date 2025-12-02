宏福苑大火│港島人買白玫瑰入大埔獻花　老闆舉五指被讚鐵漢柔情

【大埔宏福苑大火／5級火／奪命火警／火災】大埔宏福苑11月26日（星期三）發生的5級大火，至今已造成逾百人死亡，連日來許多港人專程到火災現場獻花悼念，更排起長長的等候獻花人龍。有住在港島的熱心網民想入大埔獻花，到住所附近的花店買花時，發現用於拜祭的白色花只剩下白玫瑰，默不作聲的老闆幫她修剪及包好8枝後，「行咗過嚟用手畀咗個五我」，她以為是500元拿出鈔票，這時老闆才說「$50啊」，直言如果要收500元「你以後唔好再嚟幫襯」。網民紛紛讚老闆是熱心人，又透露白玫瑰一定不止這價錢，「好明顯係因為獻花先咁平」。



大批市民11月30日到大埔宏福苑火災災場附近的廣福邨獻花悼念死難者。人龍沿着林村河旁排隊，看不到龍尾。（廖雁雄攝）

港島街坊買白花入大埔 只剩白玫瑰

大埔宏福苑火災令全港市民痛心，多區市民走入大埔為死難者獻花哀悼，更有網民拍教學片，指引熱心人如何行去獻花地點。熱心樓主在Threads發文，指周一想買花入大埔，便由天后走到大坑1間花店，老闆指店內只剩下白玫瑰，其他的白色花已經賣光。

大批市民11月30日到大埔宏福苑火災災場附近的廣福邨獻花悼念死難者，現場變成一個花海，有小朋友繪畫了心意卡，冀逝者一路好走 。（廖雁雄攝）

老闆舉「五」以為$500

樓主想買8枝白玫瑰，老闆沒出聲默默幫她修剪及包好白玫瑰，問價錢時老闆仍然沒出聲，「行咗過嚟用手畀咗個五我」，她以為那個「五」是指500元，「其實都無諗咁多即刻喺銀包攞張$500」，問是否500元，結果老闆才開聲，「$50啊！如果$500你以後唔好再嚟幫襯」。樓主知道8枝白玫瑰的價錢應不止50元，「雖然老細用最惡嘅語氣，但講緊最溫柔嘅說話」、「香港人就係咁，一路x一路幫，一路x一路做」。

網民指老闆蝕本：明顯係因為獻花先咁平

網民苦中作樂指，看到老闆舉「五」，「我以為佢只係要個high five，Sor」、「我以為係give me 5」、「又剪又包又畀個五你，一時間睇唔明，唔知你哋做乜無啦啦玩包剪揼」。許多人大讚老闆也「鐵漢柔情」的熱心人，「好明顯係因為獻花先咁平」、「所以其實有時候呢香港人大聲啲唔係冇禮貌，咁都係一種文化嚟」、「香港人外冷內熱，表面西，邊界感強，但其實入面好熱血」。

網民又指白玫瑰絕不便宜，「咁平，佢真係蝕畀你，好好人」、「我喺中環買一支白玫瑰$60，不過加埋其他花整靚少少就真係$500蚊賣單。所以你嗰個老細真係蝕住嚟做」、「我年頭買過8支白玫瑰200幾蚊」、「$50同唔收差唔多」。