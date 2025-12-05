城巴驚見大量行李篋放座位！乘客轟：關愛座都霸埋　城巴這樣回應

公共交通工具的座位是讓乘客坐，而非用來擺放行李吧？有女生搭乘城巴時，在車廂目睹「奇景」，見到多個座位疑被乘客霸佔，用作擺放行李箱，甚至連關愛座都未能倖免，她因此拍照嘲諷稱：「乜宜家篋都要坐？」



有網民斥責相關行為無品兼自私，「行李唔使關愛呀？」、「無恥真係無上限」，但有疑知情者解釋，指城巴20A路線巴士若然沒有提供行李架，慣常會騰出部份座位供擺放行李，加上留意行李箱擺放整齊，相信並非乘客所為，這個說法掀起網民熱議。



城巴回覆《香港01》表示，一直密切留意郵輪泊岸日子，並調配設置大型行李架的巴士於旅客抵港高峰時段行駛郵輪碼頭相關路線，以照顧旅客需要，同時確保其他乘客行程不受影響。就個別巴士出現過量行李事件，城巴將密切監察情況，並適當調配車隊資源及加強服務，確保每名乘客均能暢順出行。



有城巴座位被用作擺放行李箱，當中關愛座亦被佔用。（「threads＠yi_chen_77」圖片）

城巴座位被擺放大量行李篋 乘客公審：關愛座都霸埋

該女乘客在threads帳號「yi_chen_77」圖文並茂發帖，揶揄「乜宜家篋都要坐？」從她上傳2張照片所見，樓主當時搭乘城巴巴士，未知是否因為車廂未有設置行李架供放置行李，疑有乘客竟然直接將多個行李箱擺放在座位上，目測至少霸佔4排、共8個座位，當中包括關愛座，樓主看不過眼因而拍照公審。

疑有乘客將多個行李箱放座位上，至少霸佔4排、共8個座位。（「threads＠yi_chen_77」圖片）

網民斥無恥：行李唔使關愛呀？

帖文引來網民直斥如此擺放行李者缺德，「行李唔使關愛呀？」、「無恥真係無上限」、「我以為用輪椅位擺行李已經夠過分，原來沒有最過分只有更過分」、「俾我見到應該即場扯兩個出嚟」、「我就算無位坐，最多企喺度扶住個篋直至落車」、「司機見咁樣擺都無出聲？」、「通知車長和出聲叫佢哋拎開」。

有網民相信涉事城巴為郵輪碼頭開出的20A線，當巴士沒有提供行李架，慣常會撥部份座位放置行李。（城巴圖片）

巴士座位放行李 或並非乘客自行擺放？

但有留言指或許並非乘客問題，「郵輪碼頭20A？」、「呢架應該係郵輪碼頭開出去嘅城巴，應該係總站有車務人員協助咁擺行李？好難相信一般客會識擺，有行李架都唔識擺行李，更何況係無行李架」、「城巴A線派咗架無行李架嘅車，係會拎原來行李架區域嘅座位嚟擺行李，再加貼行李區A4紙喺車窗，十幾年嚟都係咁做法，相信今次都係類似情況不過貼少咗張紙，又有位俾人入」；惟有人反擊「點都唔會擺上張凳度囉」、「總之行李擺喺位就唔啱，淨係擺行李上去都整污糟晒啲座位啦」。

（threads＠yi_chen_77）