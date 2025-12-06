楊千嬅演唱會｜女生穿警察制服、持偽造委任證　被指冒警：涉刑事

楊千嬅日前在紅磡體育館（紅館）舉行一連六場《楊千嬅 Live MY LIVE 2025 演唱會》，並於12月4日晚上圓滿結束，吸引大批粉絲到場支持。有相信是楊千嬅忠實粉絲的女生前往演唱會時，涉嫌身穿香港警察制服，更展示出1張偽造「委任證」，以重演楊千嬅在《新紮師妹》中飾演女警方麗娟一角。



許多網民指事主涉嫌干犯刑事罪行，「冒警好大罪」、「追星就追星，別幹違法的事」，同時批評她「為了熱度也是沒有下線」、「這麼多人告訴你違法了，依舊我行我素也不刪帖」，認為香港警方應嚴正執法，拘捕對方以儆效尤。



楊千嬅在紅磡體育館舉行一連六場《楊千嬅 Live MY LIVE 2025 演唱會》。（葉志明攝）

有女生穿著香港警察舊有制服前往演唱會，以重演楊千嬅在《新紮師妹》飾演女警方麗娟一角。（小紅書圖片）

有女生穿著香港警察制服，展示偽造委任證前往演唱會，以重演楊千嬅在《新紮師妹》飾演女警方麗娟一角。（小紅書圖片）

小紅書女發帖興奮看楊千嬅演唱會

「方麗娟！你早已照耀萬人！」該女生在小紅書帳號發帖，興奮分享她到紅館看楊千嬅演唱會，並稱「紅館果然是演唱會的朝聖地！」，又向楊千嬅「示愛」，「 楊千嬅我愛你！方麗娟我愛你！」、「 我永遠愛你～寶貝，我愛你一輩子，麼麼噠」。

該女生興奮分享她到紅館看楊千嬅演唱會。（小紅書圖片）

穿警察制服、持偽造委任證 重演《新紮師妹》方麗娟一角

從她上傳照片可見，她分別於場內、場外穿著香港女警於90年代中至2000年的服裝、頭戴警帽、展示1張虛假的「警察委任證」，上方人物和姓名正是楊千嬅當年在喜劇《新紮師妹》中飾演方麗娟女警一角。樓主之後亦在紅館內頭戴楊千嬅樣貌的紙板，可見她是忠實粉絲。

該女生穿著香港女警於90年代中至2000年的服裝、頭戴警帽、展示出1張虛假的警察委任證。（小紅書圖片）

委任證上方人物和姓名正是楊千嬅在《新紮師妹》中飾演方麗娟女警一角。（小紅書圖片）

該女生穿警察制服Cosplay方麗娟女警一角。（小紅書圖片）

她之後再頭戴楊千嬅樣貌的紙板。（小紅書圖片）

楊千嬅在《新紮師妹》中飾演女警－方麗娟。（《新紮師妹》劇照）

涉干犯刑事罪？ 網民：追星就追星，別幹違法的事

惟帖文引來中港兩地網民批評，指其行為涉嫌干犯刑事罪行，「侲侲地，著警服去睇Show」、「我還以為是真警察去執勤，原來是Cos，小心惹上官非」、「建議下次別穿，引起大家恐慌」、「冒警好大罪」、「追星就追星，別幹違法的事」，又好奇「你Cos這樣不會被阿Sir問候嗎？」

被圍轟仍拒刪帖 網民籲警方執法

另有留言批評樓主不知悔改，「怎麼沒被拉？」、「現在可以明目張膽的犯法還放上小紅書了」、「話你戇X驚你嬲」、「X少陣啦」、「這麼多人告訴你違法了，依舊我行我素也不刪帖，警察該管管了」、「為了熱度也是沒有下線」、「自己網暴自己來了」。

