私家車佔用快線擋警車　警員等足20秒響警號　網民：已經畀晒機會

在高速公路上，最右邊的快線只供超車爬頭時使用，惟總有司機會長期佔用快線。最近1名網民在社交平台上傳其車Cam影片，顯示1輛藍色私家車在一段高速公路行駛，惟司機一直佔用快線，另1輛警車逐漸駛近，但私家車司機卻沒有切到左線以讓出快線，據片段顯示，後方的警車等了約20秒，未見前方司機有意離開快線，終閃起警號，並示意私家車司機駛到路邊，看得樓主直呼「我喺車內面大笑」。



1輛藍色私家車在一段高速公路行駛，惟司機一直佔用快線，另1輛警車逐漸駛近，但私家車司機卻沒有切到左線以讓出快線。（Threads「dick.kwok.290」影片截圖）

私家車佔用快線被截停

樓主在Threads上發文及上傳影片，顯示他事發時在中線行駛，右方出現1輛警車，並持續駛近在最左方快線的1輛藍色私家車。然而，涉事私家車卻持續佔用快線，終在大約20秒後，警車響起燈號，示意私家車司機靠邊接受截停，而隨着警車駛到公路最左方，私家車也緊隨其後。

警員等20秒才行動 網民：畀晒機會

目擊事發過程的樓主在文中直呼「我喺車內面大笑」，而不少網民亦大讚警員截停相關司機，表示現時有許多司機不顧交通規則，長期佔用快線，紛紛留言稱「長踩快線唔望倒後鏡，除咗恭喜我都唔知講咩好」、「快線X，抵抄」、「架私家車唔識香港警車定唔識例？」、「它終於懂得離開快線了」、「保持良好駕駛習慣，經常望後鏡」，又指警員在響警號前已經提供足夠的時間，讓私家車離開快線，「跟足你十幾廿條電燈柱都唔醒目」、「畀晒機會」、「睇下阿sir其實忍咗佢幾耐」。

（Threads@dick.kwok.290）