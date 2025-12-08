男生露營後手掌驚現紅斑！問AI答︰小心是梅毒　醫生驗出驚人答案

去露營竟然會感染梅毒？台灣1名醫生分享病例，指1名年輕男生去完露營，發現「手掌就出現這些紅紅的斑點」，初時以為是過敏或被毒蟲咬傷，於是自行購買藥膏擦了1個月，但病情反而更加嚴重，手腳都出現紅色斑點，男生便就情況詢問AI，詎料被告知「手掌出現不痛不癢的紅斑，要小心是梅毒」，嚇到他立即求醫，結果出現驚人真相──證實果然是感染梅毒！



醫生指出，​梅毒經不安全性行為、血液傳染和母子垂直感染來播毒，當中以不安全性行為佔大多數，但沒有推測該名男生是如何中招，但表示「很幸運，雖然繞了一圈，但最後還是因為AI的提醒找到了正確科別」，又提醒任何人「不要自己當醫生（自己藥局買藥），也不要依賴AI，來抽血檢查最準確」。



男病人手腳出現不癢紅點，經醫生檢查後證實感染梅毒。（facebook群組「泌尿科蘇信豪醫師 - 鳳山李嘉文泌尿科診所」圖片）

手掌離奇出現不知名紅色斑點

泌尿科醫師蘇信豪在其facebook專頁表示，1名年輕男子日前求醫，表示1個月前去露營，之後「手掌出現這些紅紅的斑點」，以為自己被不知名毒蟲咬到，抑或接觸到骯髒東西過敏，所以前往藥局購買止癢藥膏和類固醇藥膏，認真擦了1個月，結果紅斑完全沒有消退，「也不痛不癢，反而好像變多了」。

急問：為甚麼手當出現紅斑？ AI回覆︰小心是梅毒

​男病人走投無路，忽發奇想就有關情況詢問AI，獲得回覆指「手掌出現不痛不癢的紅斑，要小心是梅毒」，嚇到他立即求醫，抽血報告顯示RPR（梅毒血清反應）呈現陽性1:256，確診為「二期梅毒」。

男病人詢問AI，獲得回覆指「手掌出現不痛不癢的紅斑，要小心是梅毒」，嚇到他立即求醫。（示意圖／gettyimages）

證實二期梅毒

蘇醫生指出，梅毒被稱為醫學界的「偉大的模仿者（The Great Imitator）」，其症狀千變萬化，常常偽裝成皮膚病，身上出現不明紅斑，尤其是手掌、腳底出現不癢的紅點，抑或私密位置曾出現無痛性潰瘍，這是一期梅毒，但該名男病人手掌紅斑呈紅褐色和銅板色，是二期梅毒最典型的特徵，梅毒病人通常不痛不癢，和蟲咬或濕疹最大分別；其他症狀包括有領圈狀的脫屑。

不安全性行為佔大多數

許多患者詢問「沒有亂來，怎麼會中？」或是「是不是去公廁被傳染的？」，蘇醫生解釋不安全性行為佔大多數，透過陰道交、口交、肛交，接觸到含有梅毒螺旋體的體液或病灶例如硬性下疳，都會受到感染，安全套若未完全覆蓋病灶，仍有感染風險，但全程使用安全套仍是最佳預防方式。

泌尿科醫師蘇信豪證實男病人感染梅毒，提醒苛有類似症狀，務必尋求醫生協助，切勿過份依賴AI。（facebook群組「泌尿科蘇信豪醫師 - 鳳山李嘉文泌尿科診所」圖片）

一般日常接觸難中招

​另外，血液傳染例如共用針頭、輸入未經篩檢的血液，都會中招；孕婦本身有梅毒，都會傳染給胎兒。但一般日常接觸好像握手、共用馬桶座、門把、餐具、游泳池，通常不會傳染，全因梅毒螺旋體離開人體後很快就會死亡。

醫生呼籲切勿過份依賴AI

蘇醫生指，梅毒雖然聽起來可怕，「但其實早期發現非常好治療」，通常施打長效型青黴素或口服特效藥即可有效殺菌，該名男患者「很幸運」，兜兜轉轉最終透過AI提醒獲悉自己感染梅毒，「皮膚問題擦藥2周未改善，或者有不安全性行為史後出現異常皮膚症狀」，務必尋求醫生協助，切勿過份依賴AI。

