TWICE啟德演唱會！粉絲轟不同票價同企位　Cityline稱門票無出錯

韓國人氣女團TWICE 12月6日起一連兩天，首度到啟德主場館巡演，舉行《THIS IS FOR》WORLD TOUR IN HONG KONG演唱會，團隊同時對大埔宏福苑大火深感哀痛，「已向中國香港世界展望會捐贈港幣100萬元，用於支援受災兒童及居民的臨時安置、心理輔導等緊急救援工作」。



演唱會照常進行，吸引大批粉絲入場，但有女粉絲在網上怒轟場地安排混亂，「問咗大會工作人員，2,499元VIP門票同1,799元（企位）門票根本無分區，4點後撈埋一齊企」，歌迷形容「完全誤導，呃人買貴飛」。大量網民都有同感，「已向職員投訴，態度照舊，愈諗愈嬲，諗住投訴埋上消委會」、「如果係忠粉就爭好遠，$2499係頭兩行」、「好離譜喎」。



售票平台Cityline回覆《香港01》查詢時表示，已即時翻查紀錄及售票資料，並無發現異常或錯誤。至於演唱會的企位安排及人流管理等，Cityline不適宜代表其他機構作出評論。



TWICE的女粉絲在網上怒場地安排混亂，「問咗大會工作人員，2,499元VIP門票同1,799元（企位）門票根本無分區，4點後撈埋一齊企」，形容「呃人買貴飛」。（threads@al.bee_h圖片）

分時段分閘入場

《香港01》早前報道，啟德主場館因應演唱會門票類別，實施分時段入場安排。持企位門票的觀眾可於演唱會當日上午11時30分起在安檢後，於Ａ、Ｃ及Y閘的指定等候區排隊。持其他門票（即非使用Ａ、Ｃ及Y閘）的觀眾可於下午4時開始入場。按照門票上所示的閘口，觀眾可選擇經西橋（較近港鐵宋皇臺站）或中央廣場（較近港鐵啟德站）前往。

韓國人氣女團TWICE 12月6日起一連兩天，首度前往啟德主場館巡演，舉行《THIS IS FOR》WORLD TOUR IN HONG KONG演唱會。（livenationhk instagram圖片）

演唱會設有2,499元VIP門票和1,799元（企位）門票等不同價錢門票。（livenationhk instagram圖片）

（綜合）