城巴37A驚現5張路線牌！網民笑：乘客問1次加多張　原因惹熱議

這回不會再有人說，看不到是什麼路線了吧？近日網上流傳1張照片，有駕駛城巴37A來往置富花園及中環循環線的巴士車長，於車頭放了5張「37A」字樣的牌，惟當時巴士的電子顯示屏並無損壞。



帖文引來網民紛紛留言笑說，「每張37A都有一個故事」、「POV：司機每一次俾人問係咪37A就加多張」、「然後乘客上車繼續問司機：37A呀可？」。亦有聲稱該巴士車長是他爸爸的網民留言，講述放5張路線牌原因。



近日網上流傳1張照片，有駕駛城巴37A來往置富花園及中環循環線的巴士車長，於車頭放了5張「37A」字樣的牌。（Threads@cw_tq）

有網民於Threads轉發1張照片，表示「POV：司機驚你唔知呢架係37A」。照片見到，1輛來往置富花園及中環的37A循環線城巴正停泊在巴士站，乘客陸續上車，而巴士車頭竟放有5張「37A」字樣的牌，惟電子顯示屏並無損壞。

城巴37A車頭驚現5張路線牌

網民留言笑說，「此地無銀37A」、「喺咪以為37B」、「笑到我敷緊個mask都歪晒」、「好似以前玩遊戲咁：以下圖中有多少個37A？」、「我點解覺得今晚會發夢夢到37A」、「重要嘢講5次」、「我覺得咁樣幾好喎，有時電子顯示版個位，因太陽太曬搞到反光睇唔到」。

帖文引來網民紛紛留言笑說，「每張37A都有一個故事」、「POV：司機每一次俾人問係咪37A就加多張」。（《大叔之愛電影版》劇照）

聲稱車長是其爸爸網民講原因

有聲稱該巴士車長是他爸爸的網民留言表示，「係我老竇嚟，問咗佢做咩放咁多個，佢話個電子牌時好時壞，所以佢放定一個，跟住坐低見個位有多個牌，上幾手都唔記得拎走，佢擺埋出嚟，提自己一次過還返去站頭」。

其他網民回覆說，「你爸爸好有負責心同好可愛，好司機」、「你老竇手車又快又穩，坐到佢車收工就知可以好快返屋企，如果佢揸多啲37B就好」、「其實可幾張疊埋一個，落車都會記得拎，世伯好cute」。

有自稱巴士車長讚揚道，「你老竇醒呀」，表示他曾於車頭放了1張A4紙告示提醒乘客特別班次不停香港仔隧道收費廣場，惟「啲人係咁衝前跑，隔住度門都聽到有人叫做咩飛站」。

有巴士車長表示，他曾於車頭放了1張A4紙告示提醒乘客特別班次不停香港仔隧道收費廣場，惟「啲人係咁衝前跑，隔住度門都聽到有人叫做咩飛站」。（Threads@medamayaki0830）

