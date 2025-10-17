城巴阿叔不滿駕駛差！爆粗襲擊行車中司機：揸X垃圾　後續超展開

乘搭巴士切勿騷擾司機駕駛！本港網絡瘋傳影片，指有城巴男乘客不滿司機駕駛技術，於行車期間不斷「爆粗」騷擾司機駕駛，並用手機極近距離拍攝司機挑釁，更一度疑用手打中司機頭部，司機多次阻擋不果，聲言要「報警」，男乘客則回覆「好啊，報警」。不過2人表示報警後，男乘客走回車廂中間，司機則繼續駕駛，直至影片結束。



影片引來網民熱議，紛紛批評男乘客離譜，「佢騷擾司機喎，好危險」、「XK，開緊車去搞司機……係咪攞成車人命仔嚟玩！」、「一早應該停車，有乘客搞事，報警」。



本港網絡瘋傳影片，指有城巴男乘客不滿司機駕駛技術，於行車期間不斷「爆粗」騷擾司機駕駛，更出手襲擊司機。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

駕駛期間騷擾司機十分危險！有網民於Facebook群組「車cam L（香港群組）」發布影片，指有城巴男乘客不滿司機駕駛技術，於行車期間不斷「爆粗」、近距離拍攝等方式騷擾司機駕駛，留言「嘩，你郁手打司機喎」。

不滿駕駛差 男乘客爆粗辱罵駕駛中司機

事發10月13日早上7時許，地點為荔枝角巴士站。影片長約1分半鐘，見到城巴從巴士站開車時，突然有男乘客走到車頭不斷「爆粗」辱罵駕駛中的司機，「臭X，我X你老X臭X！臭X，揸到咁X樣，揸吖，揸衰啲吖。X你老X，飛車啊？X你老X！冚家X，X你老X」。

影片長約1分半鐘，見到城巴從巴士站開車時，突然有男乘客走到車頭不斷「爆粗」辱罵駕駛中的司機。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

男乘客之後更取出手機拍攝司機，「X你老X揸X到垃圾！X你老X臭X，舞龍咁舞」，愈說愈激動，更把手越過司機欄，將手機極近距離對着司機。司機見狀伸手想阻擋，男乘客避開後，再把手機極近距離對着司機，司機這次成功拍開手機，惟男乘客指控司機「出手打我」，聲言「而家報警」。

男乘客之後更取出手機拍攝司機，愈說愈激動，更把手越過司機欄，將手機極近距離對着司機。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

司機見狀伸手想阻擋。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

男乘客打司機頭部 稱司機「先動手」

不過男乘客之後把「挑釁」行動「升級」，手機幾乎貼到司機頭部，威嚇「認X住你啊！」，司機再擋開他的手，男乘客反控訴「做咩郁手郁腳啊！」，並伸手疑打到司機頭部，聲稱「你郁手先㗎」。司機再伸手擋開，男子「爆粗」說「X你老X臭X！」，司機被多番騷擾下，表示要「報警」，男乘客回應「好啊，報警」。

然而2人聲言報警後，男乘客走回車廂中間，司機則繼續駕駛，直至影片結束，未見再有爭執。

男乘客控訴「做咩郁手郁腳啊！」，並伸手疑打到司機頭部。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

2人聲言報警後，男乘客走回車廂中間，司機則繼續駕駛。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

網民批離譜：好危險

網民看過影片都批評男乘客離譜，「佢騷擾司機喎，好危險」、「XK，開緊車去搞司機……係咪攞成車人命仔嚟玩！」、「咪X亂嚟呀……成車人喺司機手上㗎」、「白痴客」、「自己伸隻畀人手去騷擾司機，撥開你話人打你」、「一早應該停車，有乘客搞事，報警」。也有網民建議加強保護司機措施，「應該幫司機加護板」。

騷擾司機可罰款及監禁

根據《公共巴士服務規例》，任何乘客或擬成為乘客的人，均不得故意阻礙或妨礙巴士司機或任何獲授權的人，或故意分散他們的注意力。任何人無合理辯解而違反，即屬犯罪，可罰款5,000元及監禁6個月。