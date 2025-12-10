搭小巴撿手機！乘客代保管　機主即致電命令這樣交還：好心無好報

撿到失物手機想交還卻換來一肚氣！有女生分享「好心無好報」經歷，指搭乘小巴時拾到1部手機，「諗住好心幫佢keep起」待交還，詎料失主致電，無禮問樓主「你宜家喺邊」，並要求她將手機帶至對方所在地點交還。樓主不滿被「命令式」對待，「一句唔該都無，仲要人送（返）部電話俾佢？」遂表明自己只是乘客，會把手機交予司機，要對方自行和小巴司機聯絡，認為「佢哋成唔成功交收，就唔關我事了」。



網民紛紛批評機主態度惡劣，「串過馬X」、「真係估唔到有啲人咁衰格，如果係我唔見電話一定會勁客氣」，並建議樓主這樣反擊。



有乘客搭小巴拾獲手機，被機主命令式語氣要求交還，故稱「好心無好報」。（資料圖片／GettyImages）

搭小巴撿手機 乘客「諗住好心keep起」待交還

「好心無好報」，該乘客在threads帳號「infjalife」發帖，指她在小巴上拾獲1部iPhone16 手機，而桌面畫布顯示的相信是一名媽媽及其兒子，她當下「諗住好心幫佢keep起部電話」再交還，詎料乘車途中，電話收到一名顯示為「自己」的人致電。

樓主拾獲手機，熱心的她表示「諗住好心幫佢keep起部電話」再交還機主。（示意圖／資料圖片）

疑機主致電 「命令式語氣」要求交還至其所在地

樓主接聽電話，裏頭傳來1名女聲，對方首句便已經質問樓主「你宜家喺邊」，樓主稱身處小巴，對方隨即表明自己所在地，並以命令式語氣要求「你拎返上嚟俾我！」樓主不滿對方態度，表明她只是乘客，對方又追問「咁宜家點拎返俾我」，她於是稱會把手機交予司機，「你自己同司機傾」。

乘客不滿無禮態度 將電話交予小巴司機

樓主在帖文續稱，「睇嚟部電話嘅主人係無禮貌又自私」，認為本是對方自己弄丟電話在先，「一句唔該都無，仲要人送（返）部電話俾佢？」，批評機主破壞她美好的一天，所以決定將電話交予小巴司機，揚言「佢哋成唔成功交收，就唔關我事了」。

疑機主致電表明其所在地，以命令式語氣要求樓主「你拎返上嚟俾我！」（《愛回家之開心速遞》劇照）

網民批評機主態度：串過馬X

不少網民都對機主的態度感到嘩然，「串過馬X」、「真係估唔到有啲人咁衰格，如果係我唔見電話一定會勁客氣，一開口就叫人送返俾我係咩態度？」、「試過搭的士feel到震先知坐住咗部電話，一聽又係勁X咁問我邊個，仲話要我即刻車去醫院俾返佢，其實我順路可以過去嘅，但態度咁X就等司機同佢夾啦」。

掉至垃圾桶？網民指違法！ 建議這樣反擊

有人則建議樓主應循正途方法反擊，「（掉）落海、垃圾桶係犯法，如果不幸咁啱車Cam影到會好大單，但係拎去差館你無做錯任何嘢，而個X街失主好X麻煩先可以拎返部機，過程仲唔會短時期」、「呢啲要拎去沙頭角警署」、「等佢自己慢慢find my phone」。

（threads＠infjalife）