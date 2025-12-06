初中生搭巴士遺電話！熱心男聯絡交還　主動付百元報酬獲讚有家教

有家教！有港男在網上分享搭巴士時拾到手機，聯絡失主交收後發現對方應該就讀初中，該學生取回電話後拿出100元以示報酬，他拒絕收取稱「唔使啦，黐線」，提醒對方下次小心然後離開。他欣賞該學生「會表示謝意」，大讚對方有家教，對於協助對方尋回手機亦很開心。不少網民讚揚，「識感恩係好有教養嘅事」、「其實幫到人自己都開心」、「祝你要咩有咩，好人一生平安」。



有港男在巴士拾獲手機，交還時獲付百元報酬，讚賞該學生有家教。（「threads＠616atm」圖片）

初中生搭巴士遺電話 獲交還後主動付報酬

司儀兼演員譚澔天在threads帳號「616atm」上傳照片，透露日前搭巴士時，在車廂拾到1部iPhone手機，隨即聯絡失主約交收，見面後相信對方應該就讀初中，指該學生取回電話後害羞地拿出100元作「報酬」。

拾獲電話港男讚有家教：會表示謝意

樓主見狀即時拒絕，稱「唔使啦，黐線」，只提醒對方「下次小心啲」然後離開。他欣賞該學生懂得表示謝意，大讚對方有家教，同時回想兒時曾遺漏物品在交通工具，均有熱心人幫忙拾起並交還，感歎「香港其實有好多好人」，並稱「今日開心指數100」。

該學生取回電話後拿出100元予樓主，以作報酬。（《那些我愛過的人》劇照截圖）

網民欣賞：識感恩係好有教養嘅事

許多網民讚賞該學生，「實在難得」、「識感恩係好有教養嘅事」，亦讚揚樓主歸還手機舉動，「肯等失主交還嘅人真係唔多，樓主都係個大好人」、「因為細個得過幫助，所以大個都會做一樣嘅事，香港需要多啲同你一樣有教養嘅人」、「你同佢都100分」、「其實幫到人自己都開心」、「我上threads就係想睇呢啲好人好事」、「祝你要咩有咩，好人一生平安」。

網民分享「失而復得」、「助人為樂」經歷

有留言則分享「失而復得」的感受，「我試過喺小巴漏銀包、的士漏電話，2次都有好心人交俾車主再交返俾我，永遠記得呢份恩」，以及助人為樂的經過，「有日我執到一個工人姐姐電話，佢打嚟約地點交收，畀返佢之後隔咗一分鐘，佢返轉頭手拎住300蚊話俾我，我都話唔使。工人姐姐一個月先得幾千蚊，都想俾幾嚿水我，我都覺得佢好有教養，雖然做嘅係基層嘅工作，又離鄉別井，嗰日我都好開心」。

（threads＠616atm）