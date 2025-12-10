內地醫藥界爆「搶馬騮大戰」單價破10萬仍一猴難求　預約已到明年

大陸實驗用食蟹獼猴價格持續攀升，單價已突破10萬元人民幣大關，部分地區甚至達到12至13萬元人民幣。廣東、廣西、雲南等地多家養殖企業表示，明年上半年的猴子已全數售罄，供應出現嚴重短缺。



《中原網》12月8日報導，在廣州一家猴場擔任保安的老吳（化名）觀察到，近兩個月內已運出4批共200多隻食蟹獼猴，主要運往上海、江蘇、湖北等地的醫藥科技公司，其中上海一家知名CRO（醫藥研發外包）公司採購數量占比超過7成。

廣州市從化區一家存欄量約4000隻的養殖場老闆劉軍（化名）表示，目前貨源緊張，許多大公司自己養殖的猴子也不夠使用。他指出，食蟹獼猴價格自去年跌至8萬元人民幣左右後，今年以來持續上漲，即使現在簽約，最快也要等到明年4月才能出貨。廣州另一家大型養殖場業務負責人透露，明年下半年的訂單都已售罄，預估明年價格可能達到15萬元人民幣。

根據今年4月公布的數據，廣州從化區實驗猴總存欄量為5.24萬頭，占全大陸28.4%，全年內銷約5465隻，占國內供應量35.4%。廣西某實驗動物養殖公司工作人員在12月2日表示，因需保留大量母猴繁育，已不單獨出售母猴，公猴與母猴需搭配銷售，單價均超過10萬元人民幣。

雲南昆明一家生物科技公司業務負責人分析，供應短缺與創新藥上行週期有關，藥企研發需求加大，對實驗猴需求量激增。方正證券10月底發布的研報指出，臨床前及安評訂單逐步回暖，新一輪上行週期或將受益於創新藥BD出海熱潮。

供應端面臨多重挑戰。中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心非人靈長類研究平台主任孫強今年8月接受《中國新聞週刊》採訪時指出，未來5至7年內，每年都將有大批繁殖母猴處於低繁育率年齡階段或進入絕經期。方正證券測算，預計2025年至2027年實驗猴供給約4.90至5.24萬隻每年，需求量約5.13至6.26萬隻每年，供需缺口持續擴大。

招商證券7月份研報提到，2021年至2023年實驗猴單價飆升至20多萬元人民幣每隻，猴場採取「有猴就賣」策略，年輕種猴被優先銷售而非留種。根據大陸實驗靈長類養殖開發協會2020年底對26家猴場的普查，8歲以上老齡母猴占比達56.8%，到2023年上升至80%。

市場結構方面，少數CRO企業主導實驗猴資源。廣東春盛生物科技發展有限公司已被藥明康德收購，從化市華珍動物養殖場則與益諾思有合作關係。截至2021年，華珍養殖場、春盛猴場的食蟹獼猴存欄量分別為3萬餘隻、2萬餘隻。

