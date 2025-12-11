宏福苑大火｜小義工手寫信慰問災民：希望一切安好　網民：睇到喊

宏福苑五級火令大批災民痛失家園，災民除需要物資援助，心靈關懷同樣重要。有災民於網上發文分享1名義工小朋友的暖心手寫信，信中提到物資臨時安放處進行清場行動，只剩下麵包、餅乾及飲料，小朋友建議他盡快辦手續，以入住更舒服的居所，又祝願他健康安好，令看過手寫信的一眾網民無不感動。



有宏福苑災民於網上發文分享1名義工小朋友的暖心手寫信。（facebook群組「大埔 TAI PO」圖片）

該災民12月10日於facebook群組「大埔 TAI PO」發文發相表示，「義工小朋友～給我的信！」。照片見到是1封手寫信，義工小朋友稱呼他叔叔，「我係黑色衫長頭髮個細路，今日凌晨5點左右樓下要清場喇！原本清完諗住上嚟搵你同叫醒你返工，不過你已經出發咗」。

宏福苑災民分享義工小朋友手寫信

小朋友提到現場還有小量物資，盼叔叔能有更舒適居所，「黃色袋有啲麵包、餅同嘢飲，其他物資都被清走晒了，所以可以的話真係去搞一下手續，至少有個地方瞓得好啲，又有物資嘢食，又唔會有人嘈住瞓覺。最緊要食夠瞓夠，住得舒服啲。希望你一切安好，要健康！繼續做你想做嘅事！」。

宏福苑五級火令大批居民痛失家園。（資料圖片）

網民感謝小義工盼樓主：好好照顧自己

網民留言表示，「睇到喊」、「多謝小義工，希望你好好照顧自己，加油呀」、「感謝有心人」、「祝你從願如信，平安、平安、平安，亦恭祝這年輕人多福多壽、前程錦繡，平安、平安、平安」。